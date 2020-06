Perleberg

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 10 und 10.30 Uhr in einem Perleberger Supermarkt die Geldbörse einer 57-jährigen Frau gestohlen.

Die Prignitzerin hatte ihre geschlossene Handtasche in ihren Einkaufswagen gelegt und ließ diesen zwischenzeitlich für einen kurzen Moment aus den Augen. In dieser Zeit schlug offenbar der Täter zu und nahm die Börse mit circa 90 Euro, diversen Papieren, EC-Karte und Gesundheitskarte an sich.

Anzeige

Die Betroffene bemerkte den Diebstahl rasch, da der Täter die Handtasche geöffnet im Einkaufswagen zurückließ.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ-online