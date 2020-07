Diesel-Gate in Weisen: 1270 Liter Kraftstoff bleiben verschwunden

Weisen

Seit mehreren Monaten versucht die Verwaltung des Amtes Bad Wilsnack-Weisen nachzuvollziehen, wo 1270 Liter Dieselkraftstoff, Tankbelege und Fahrtenbücher der gemeindeeigenen Fahrzeuge aus Weisen sind, doch auch auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter konnte niemand Licht ins Dunkel bringen.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige der Amtsverwaltung

Dabei hatte Martin Bischoff in der Einwohnerfragestunde unmissverständlich wissen wollen: „Wo sind die 1270 Liter Diesel?“ Weisens ehrenamtlicher Bürgermeister David Leu blieb eine Antwort schuldig, obwohl er selbst mehrfach durch die Verwaltung aufgefordert worden war, zur Aufklärung beizutragen.

Anzeige

Um Aufklärung bemüht sich auch die Staatsanwaltschaft in Neuruppin, nachdem die Amtsverwaltung den Vorfall angezeigt hat. Zum Stand der Dinge gab es keine Auskunft. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren“, erklärte Amtsdirektor Torsten Jacob.

Weitere MAZ+ Artikel

Nachdem Martin Bischoff auf seine Frage nur von Torsten Jacob erfuhr, dass die Verwaltung nicht nachweisen könne, welche Fahrzeuge betankt wurden, hakte er nach. „Meine Frage ist nicht beantwortet“, sagte Bischoff, woraufhin Leu kurz und knapp erwiderte: „Es wird geprüft.“

Nachweise sind nur unvollständig eingereicht worden

In der Tat versucht Kämmerer Matthias Lodwig schon seit geraumer Zeit, aus den wenigen vorhandenen Belegen schlau zu werden. Doch das ist sehr mühselig. Die Unterlagen seien nur sehr sporadisch eingereicht worden und liegen nicht vollständig vor. Das gelte auch für die Nachweise aus dem vergangenen Jahr, die ebenfalls teilweise fehlen.

Zudem gelingt es der Verwaltung nicht, bei David Leu nachzufragen, da im Rathaus keine Telefonnummer des ehrenamtlichen Bürgermeisters vorliegt. Jegliche Versuche der Kontaktaufnahme in dieser Angelegenheit seien bislang gescheitert.

Auch die Fortsetzung der Sitzung vom 9. Juli, die die Mehrheit der Gemeindevertreter für den 13. Juli beschlossen hatte, fand ohne den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie die vier Mitglieder der Fraktion Wählergemeinschaft Weisen und Schilde statt.

Bürgermeister fehlt bei der Fortsetzung der Sitzung

Wenige Stunden zuvor habe Leu per Mail mitgeteilt, dass die Sitzung aus Gründen der Beschallung in der Sporthalle nicht stattfinden könne und wollte diese um einige Wochen verlegen. Die Unabhängige Wählergemeinschaft war jedoch vollzählig anwesend und zog die Tagesordnung durch. „Wir haben einen Mehrheitsbeschluss gefasst und werden uns auch daran halten“, erklärte Fraktionsvorsitzender Nico Ziegler.

Dass die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Weisen längere Zeit nicht auf die Maschinen zugreifen konnten, ist an manchen Stellen im Ort nicht zu übersehen. Quelle: Stephanie Fedders

So wurde am Montag unter anderem die Anfang des Jahres wegen der ungeklärten Vorfälle verhängte Haushaltssperre teilweise aufgehoben. Was bedeutet, dass die Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes wieder betankt und damit auch benutzt werden können.

Bauhofmaschinen können wieder genutzt werden

Das geschieht in Zukunft mit personalisierten Chips, um zweifelsfrei nachzuweisen, wer wann wieviel getankt hat. Künftig sollen auch die Fahrtenbücher am Ende eines Monats vorliegen.

Immerhin können die Bauhofarbeiter jetzt wieder auf die Maschinen zugreifen und ihrer Arbeit nachgehen und sich um die Grünanlagen im Ort kümmern. „Das Gras wächst ja schon bis über die Knie“, war nicht nur Nico Ziegler aufgefallen.

Der Gemeindebus bleibt unterdessen in Gewahrsam des Amtes und darf nach wie vor noch nicht genutzt werden. Das Fahrzeug steht bereits seit einigen Wochen auf dem Hof der Amtsverwaltung.

Von Stephanie Fedders