Dorit Hein ist neue Schiedsfrau für Perleberg

Perleberg

Die Rolandstadt hat eine neue Schiedsfrau: Dorit Hein. Die 52-jährige gebürtige Perlebergerin, die als Vermesserin seit über 30 Jahren beim Landkreis Prignitz im Katasteramt arbeitet, wird nun in Perleberg zwischen Konfliktparteien vermitteln.

Sie wurde in der Zeitung auf die ehrenamtliche Stelle aufmerksam, hat kurz überlegt und sich dann bei der Stadt Perleberg beworben. Beim ersten Kontakt mit der Rolandstadt lernte sie auch Frank-André Radloff kennen. Er war insgesamt elf Jahre lang für Bürgerinnen und Bürger der erste Ansprechpartner, vor allem für Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Dorit Hein hat bereits Erfahrungen im Arbeitsrecht und bei Gericht als ehrenamtliche Richterin, inzwischen beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. „Ich hatte Lust mich neuen Herausforderungen zu stellen und will Nachbarschaftsstreitigkeiten schlichten“, so Hein.

Einstimmig ins Amt gewählt

Im Dezember vergangenen Jahres haben die Stadtverordneten einstimmig Dorit Hein für ihr neues Amt bestätigt. Mit der offiziellen Verpflichtung vom Perleberger Amtsgerichtsdirektor Roger Schippers am 17. Februar löste sie Frank-André Radloff ab, der als Stellvertreter jedoch in seiner Funktion bleibt.

Radloff unterstützt Dorit Hein bei ihren ersten Schritten als Schiedsfrau und sie profitiert von seinen Erfahrungswerten und Vorkenntnissen. „So habe ich die Möglichkeiten auch noch selbst zu wachsen und etwas von ihm zu lernen“, so die Schiedsfrau.

Frank-André Radloff abgelöst, der wird nun Stellvertreter

Die erste Sprechstunde mit Dorit Hein am 2. März muss coronabedingt ausfallen. Bürgerinnen und Bürger mit einem Anliegen für die Schiedsstelle werden gebeten, sich zwecks Terminvereinbarung per E-Mail an schiedsamt@stadt-perleberg.de zu wenden. Vorerst können generell nur Anfragen per E-Mail an die Schiedsstelle gesandt werden.

