Perleberg

In Perleberg endete die Woche explosiv: Im Waldgebiet am alten Flugplatz musste Fundmunition gesprengt werden. Das hat die Stadtverwaltung am Freitagmittag mitgeteilt.

Bei der Munition handelt es sich laut Beate Mundt, Koordinatorin für soziale Angelegenheiten, Kinder und Jugendliche, die aber auch für die Feuerwehr aktiv ist, um Artilleriemunition. Es wurden laut der Mitteilung mehrere Granaten mit einer Länge von circa 50 Zentimetern und einem Durchmesser von 125 Millimetern russischer Herkunft gefunden.

Kampfmittelräumdienst im Einsatz

Bei einer Nachsuche fanden Mitarbeiter einer Fachfirma weitere Munition, so dass am Freitagvormittag drei Granaten in dem Waldgebiet gesprengt wurden. Weitere elf der insgesamt 14 Granaten wurden durch den Kampfmittelräumdienst abtransportiert.

Nach Aussagen der Kampfmittelexperten ist die Fundmunition teilweise in einem solchem Zustand gewesen, dass sie nicht abtransportiert werden konnte.

Deshalb entschloss man sich zu der geplanten Sprengung am Freitagvormittag.

Sperrkreis von 1000 Metern um den Ort der Sprengung

Da es sich um ein Waldstück handelt, war eine Evakuierung von Einwohnern nicht nötig. Es wurde ein Sperrkreis von 1000 Metern um den Sprengungsort errichtet, denn der Flug von Granatsplittern im Zuge der Sprengung über den errichteten Erdwall hinaus konnte nicht ausgeschlossen werden.

Der weitere Umkreis wurde von Polizei, Mitarbeitern des Ordnungsamtes und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Perleberg abgesichert. Mitarbeiter des Landkreis Prignitz waren ebenfalls vor Ort.

Das Betreten des Waldstückes war für diesen Zeitraum verboten. Gegen 11 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Sprengung der Fundmunition war ohne Komplikationen verlaufen.

„Fassen Sie die gefundene Munition bitte nicht an.“

In diesem Zusammenhang wies die Stadt Perleberg in der Mitteilung darauf hin, dass bei dem Fund von Munition unbedingt die Polizei unter 110 zu informieren ist. Diese informiert dann die zuständigen Behörden, denn nur erfahrene Kampfmittelbeseitiger können einschätzen, ob die Munition noch transportfähig ist oder nicht. Die lange Zeit in der Erde mache sie zunehmend zu einer riskanten Angelegenheit. Deshalb der Aufruf der Stadt an die Bürgerinnen und Bürger: „Fassen Sie die gefundene Munition bitte nicht an.“

Von Bernd Atzenroth