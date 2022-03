Perleberg

Über den Acker versuchte ein 16 Jahre alter Motorradfahrer zu flüchten, als Polizisten ihn am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Berliner Straße in Perleberg kontrollieren wollten. Er gab Gas, flüchtete über die Bundesstraße 5 in Richtung Düpow und von dort über mehrere Äcker bis er stürzte. Dann wurde er geschnappt.

Keine Versicherung, keine Zulassung, kein Führerschein

Es stellte sich dann ziemlich schnell heraus, dass der junge Mann genug Gründe hatte, vor der Polizei zu fliehen: Weder hatte er die erforderliche Fahrerlaubnis noch war das Motorrad zugelassen oder versichert. Er hatte Cannabis bei sich und das Rauschgift auch selbst genommen, wie ein Drogentest zeigte.

Ermittlung wegen mehrerer Verkehrsstraftaten

Nach einer Blutprobe wurde der verhinderte Rennfahrer seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Das Motorrad stellten die Polizisten sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten gegen den 16-Jährigen.

