Perleberg

Im Landkreis Prignitz begann wie geplant am Montag die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS). Die Kreisstraßenmeisterei fing im Raum Wittenberge an und setzte die Arbeiten im Amt Bad Wilsnack-Weisen fort. Ebenso ist vorgesehen, in den befallenen Gebieten von Groß Pankow und Pritzwalk aktiv zu werden.

Ein zweiter Trupp absolvierte die EPS-Bekämpfung rund um Lenzen und Karstädt. Geplant ist, die Bekämpfung vom Boden aus bis zum 15. Mai abzuschließen.

Für den Einsatz aus der Luft gibt es eine Verschiebung. Das Wetter macht hier einen Strich durch die Rechnung. Es ist zu kalt, um das Biozid Dipel ES/Foray ES wirkungsvoll auftragen zu können. Daher wird diese Variante erst vom 20. bis 22. Mai angewendet.

Der Landkreis Prignitz hat mit den betroffenen Kommunen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen und koordiniert den Einsatz. Insgesamt sollen im Mai auf zirka 400 Hektar Flächen und Bäume behandelt werden. Das Gebiet ist damit so groß wie im vergangenen Jahr.

Von MAZ online