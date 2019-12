Ein Prignitzer Lichterfest für alle Sinne

Perleberg

Draußen Gewusel, drinnen gespannte Ruhe. Während sich im Perleberger Hörturm alle auf das Live-Hörspiel von der kleinen Dott vorbereiten, wird im blauen Zelt eifrig an den Laternen gebastelt. Eine gelungene Aktion folgt auf die nächste und macht auch das 14. Prignitzer Lichterfest zu einem tollen Erlebnis für alle. Mit dem Höhepunkt der Illumination von Rathaus und Weihnachtsbaum auf dem Großen Markt.

Ein neues Team liest die „kleine Dott“ vor

Besinnlich beginnt der Nachmittag an der Berliner Straße. Nach und nach trudeln die Gäste ein und machen es sich auf der unteren Ebene des ehemaligen Wasserspeichers bequem. Der erst in diesem Jahr eingebaute Ofen sorgt für wohlige Wärme.

Hubertus (links) freut sich, dass Mama die Hauptarbeit beim Basteln übernimmt. Quelle: Stephanie Fedders

Kurz vor 16 Uhr steigt die Spannung bei den sechs Vorlesern. Sie haben sich nach einem Aufruf im vergangenen Jahr neu gefunden und stehen jetzt vor der Premiere. Bevor es losgeht, verteilt Vereinsvorsitzender Christian Müller die Gäste auf die letzten freien Plätze. Nicht nur Kinder warten gespannt auf die Geschichte, „es sind auch einige Fans dabei“, freut sich Müller beim Blick durch die Stuhlreihen.

Das neue Sprecherteam bei der Premiere der „kleinen Dott“ im Hörturm. Quelle: Stephanie Fedders

Die kleine Dott, das Märchen der Prignitz schlechthin, ist das Herzensprojekt des Vereins, erzählt Christian Müller. Mit dem Stück von dem kleinen Mädchen aus Mellen, das eigentlich Dorothea heißt, in der Johannisnacht verwunschen wird und die Sprache der Tiere lernt, hat der Verein die Begeisterung für Hörerlebnisse der besonderen Art geweckt.

Vor dem Umzug stand das Basteln der Laternen

Im Turm selbst ist die Akustik so toll, dass die Sprecher keine Mühe haben, alle kleinen und großen Gäste zu erreichen. Mit gekonnter Mimik und Gestik erzählen Steffi Blank ( Premslin), Evelin Grande ( Perleberg) sowie die Wittenberger Xenia Kroschel, Andrea Herms, Dagmar Volkmann und Lutz Lorenz die Geschichte.

Bereit für den großen Laternenumzug durch Perlebergs Straßen. Quelle: Stephanie Fedders

Nach dem Schlusssatz und Applaus fällt die Spannung ab, der erste gemeinsame Auftritt ist geschafft. „Wir waren doch ganz schön aufgeregt“, gibt Dagmar Volkmann zu.

Während die Vereinsmitglieder im Turm gleich wieder für Ordnung sorgen, bricht draußen im Zelt die heiße Phase bei den Bastlern an. Nicht mehr lange, und der Laternenumzug macht sich auf den Weg zum Großen Markt. Die Zeit drängt. Schere, Hammer, Klebe und Malstifte fliegen über die Tische.

Hunderte Teilnehmer ziehen in Richtung Altstadt

Gnadenlos verstreichen die Minuten, und auf der Straße vor dem Hörturm passt mittlerweile kein Auto mehr durch die Menschenmassen. Posaunenchor und Nikolaus mit Engeln im Gefolge sind schon da, um 17.30 Uhr setzt sich der lange Tross in Bewegung.

Bis zum Schluss wird der Zeitplan auf die Minute eingehalten. Die Uhr am Rathaus im Blick, versammeln sich die Prignitzer auf dem Großen Markt und warten auf die Weihnachtsbeleuchtung. Begleitet von einem hundertfachen „ah“ erstrahlen erst der Baum, dann das Gebäude und läuten damit die Adventszeit in der Kreisstadt ein.

Viele, wenn auch nicht alle Händler in der Innenstadt folgen dem Aufruf zum „Shopping im Lichterglanz“. Schnell bildet sich eine lange Schlange am Grill der Feuerwehr. Nebenan ist die Zuckerwatte heiß begehrt, in der Buchhandlung von Claudia Frentzel treffen sich die Leseratten. Eine Kundin ist auf der Suche nach einem bestimmten Hörbuch…

So schließt sich der Kreis eines gelungenen Prignitzer Lichterfestes.

Von Stephanie Fedders