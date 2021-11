Perleberg

Das Mehrgenerationenhaus in Perleberg hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren zu einem festen Bestandteil der Stadt entwickelt. Hier wird gemeinsam genäht, Fahrräder repariert, beraten, betreut und gelernt. Der „Perle-Treff“, wie die Einrichtung liebevoll genannt wird, ist längst nicht mehr nur ein offener Treff für alle Generationen, sondern eine wichtige Anlaufstelle für alle Menschen.

Rundgang durch das Mehrgenerationenhaus

Gerade jetzt in der Corona-Pandemie hatte sich gezeigt, wie wichtig es ist, solch eine Beratungs- und Mitmachstätte zu haben, sagt Projektleiterin Tanja Rausch bei einem Rundgang durch das Haus. Noch immer herrscht in der Bevölkerung ein großer Aufklärungsbedarf, was hier genau gemacht wird. Geantwortet wird immer mit der Botschaft: „Es können alle kommen.“

Tanja Rausch, Projektleiterin des Mehrgenerationenhauses "Perle-Treff" in Perleberg. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Das Mehrgenerationenhaus ist seit 2008 in Trägerschaft des CJD und in der Reetzer Straße in Perleberg angesiedelt. Hier bietet das Gebäude des ehemaligen Krankenhauses viel Platz für alle Angebote, die von verschiedenen Partnern realisiert werden. Außerdem werden Räume im Gebäude der Lotte-Lehmann-Akademie am Großen Markt, welche die Stadt zur Verfügung stellt, genutzt.

„Perle-Treff“ gestützt von Bund, Land und Stadt

Die Kommune ist nämlich gesetzlich dazu verpflichtet, die Einrichtung zu unterstützen – entweder finanziell mit einem jährlichen Zuschuss von 10.000 Euro oder einen vergleichbaren Sachwert. Die Stadt hat sich für die zweite Möglichkeit entschieden. Weitere 30.000 Euro kommen pro Jahr vom Bund, 20.000 Euro vom Land – wenig Geld für ein solch breites und vor allem kostenfreies Angebot.

Die Stadt Perleberg stellt für das Mehrgenerationenhaus Räume in der Lotte Lehmann Akademie am Großen markt zur Verfügung. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Das funktioniert nur mit ehrenamtlicher Hilfe, einem großen Netzwerk und vielen Kooperationspartnern“, sagt Tanja Rausch. Mit dabei sind das Netzwerk Gesunde Kinder Prignitz, der Seniorenbeirat der Stadt Perleberg, die Volkssolidarität und das Jobcenter Prignitz. Sie alle sind Teil des „öffentlichen Wohnzimmers“ und Mitglieder im Bündnis für Familie.

Tanja Rausch berät und unterstützt

Im „Perle-Treff“ begegnen sich Menschen verschiedenen Alters und Herkunft zum Lernen, zur Freizeitgestaltung und zum Austausch. Die Älteren geben ihr Wissen an die Jüngeren und die Jüngeren an die Älteren weiter. „Wir beraten und unterstützen beim Einstieg oder den Wiedereinstieg in das Berufsleben und bei der Vereinbarung von Familie und Beruf“, sagt Tanja Rausch.

Immer dienstags und mittwochs trifft sich "Die lockere Nadelrunde" um Roswitha Pagel im Mehrgenerationenhaus in der Reetzer Straße. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zum Programm gehört ein regelmäßiges Angebot mit einer Smartphone-Beratung, die Nähgruppe von Roswitha Pagel und eine Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt. Hinzu kommen Vorträge, Schnupperkurse und viele Extras. „Dabei greift alles ineinander über“, sagt Tanja Rausch. Die Familienberaterin ist seit sechs Jahren die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses.

Programm nach Pandemie wieder gestartet

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es für sie und ihr Team viele Herausforderungen zu meistern. „Von heute auf morgen musste wegen Corona alles dicht machen, auch wir“, sagt Tanja Rausch. Kurse und Beratungen fielen aus. „In dieser Zeit habe ich viele Briefe geschrieben, telefoniert und in wichtigen Fällen waren auch Einzelgespräche mit Abstand und Maske möglich“.

Viele Stoffe liegen bereits. Die Nähgruppe ist voller Tatendrang. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Viele kleine und große Kunstwerke sind hier schon entstanden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Nun konnte das Programm des „Perle-Treffs“ im Sommer wieder starten und das erfolgreicher als zuvor, berichtet Tanja Rausch. Der Zulauf sei enorm, auch von vielen neuen Leuten. Dabei haben sich auch die Themen gewandelt. „Es geht vielmehr um soziale Kontakte, um das Miteinanderreden, um die Selbstfürsorge, um das Wesentliche des Lebens.“

Nähgruppe trifft sich zweimal die Woche

Einen Teil dazu trägt „Die lockere Nadelrunde“ um Roswitha Pagel bei. Immer dienstags und mittwochs treffen sich die vorwiegend weiblichen Teilnehmer von 16 bis 18 Uhr zum gemütlichen Beisammensein und natürlich zum Nähen. Jeder kann kommen und seine Sachen umändern, verändern oder einfach nur mit Nadel und Faden basteln, so Roswitha Pagel.

Immer dienstags und donnerstags trifft sich die Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt in der Werkstatt im Keller des Hauses in der Reetzer Straße. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Schon seit einigen Jahren bietet die gelernte Dekorationsschneiderin diesen Kurs im „Perle-Treff“ an. „Wir geben uns gegenseitig Tipps, helfen uns gegenseitig. Es ist furchtbar, was manchmal alles weggeworfen wird. Daraus könnte man noch so schöne Sachen machen“, sagt Roswitha Pagel. Aus alten Stoffen sind so zum Beispiel schon kleine Drachen, Schmetterlinge oder Kissen entstanden.

Dinge-Tauschbörse für Kinder geplant

„Ich hätte nie gedacht, dass ich das so hinbekomme“, sagt Monika Wulff aus Perleberg. Fleißig ist die Kursteilnehmerin an der Nähmaschine dabei, ihr T-Shirt aufzupeppen. „Es ist toll, am Ende ein eigenes Erfolgserlebnis zu haben und natürlich nebenbei noch mit netten Leuten ins Gespräch zu kommen.“ Nur eine eigene Nähmaschine und Stoffe sollte man dazu mitbringen.

Neben der Nähgruppe gibt es auch eine Fahrradwerkstatt im Keller des Hauses. Zweimal in der Woche können hier Fahrräder unter fachmännischer Aufsicht selbst repariert werden. Die Einrichtung bietet viel Platz. So steht auch schon das nächste Projekt an: Eine Dinge-Tauschbörse für Kinder bis drei Jahre. Dafür wird derzeit ein Raum saniert und Spenden entgegengenommen, informiert Tanja Rausch. Schon bald soll es losgehen.

