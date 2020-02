Einstufung als „Grundfunktionaler Schwerpunkt“: Groß Pankow und Gumtow gehen leer aus

Pritzwalk

Noch hat das Land Brandenburg nicht entschieden, welche Orte die Anerkennung als „Grundfunktionaler Schwerpunkt“ (GSP) erhalten. Bekannt ist nur der Kriterienkatalog, der von den in Frage kommenden Kommunen erfüllt werden muss. Elf Punkte sind darin aufgeführt. Wer die nicht erreicht, hat schlechte Karten.

Groß Pankow und Gumtow gehören zu den Verlierern

Die Anerkennung ist nämlich gleichbedeutend mit einer jährlichen Zahlung von 100 000 Euro. Schlechte Karten und kein Geld? Fast wie bei Monopoly, wo keiner, der das Spiel kennt, jemals den Satz vergisst: Gehen sie direkt dorthin, ziehen sie keine 4000 Mark ein.

Zwei Kommunen in der Prignitz werden nach jetzigem Stand zu den Verlierern gehören: Gumtow und Groß Pankow. Ihnen fehlt so einiges an Einrichtungen, die das Land für die Anerkennung verlangt: Apotheke, Post, Bank, Einzelhandel… Orte mit zehn erfüllten Kriterien können noch hoffen. Wer weniger zu bieten hat, fällt durchs Raster.

Eine vermeintlich einfache Rechnung, die am Ende doch nicht so einfach aufzumachen ist. Denn unabhängig von diesen Festlegungen haben alle Kommunen ihre Aufgaben zu erfüllen, die von den höheren Ebenen nach unten delegiert werden. Wenn das geschieht, muss damit auch eine entsprechende finanzielle Ausstattung erfolgen – nach dem Konnexitätsprinzip.

Kein Geld, aber genügend Verpflichtungen

Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es anders aus. Groß Pankow steht aktuell wieder vor der Verabschiedung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes, weil die finanzielle Situation angespannt bleibt. Das Geld ist nicht da, aber die Verpflichtungen bleiben. „Wir müssen unsere Infrastruktur trotzdem vorhalten“, erklärt Bürgermeister Marco Radloff.

Dazu zählt die Grundschule, die dringend saniert werden muss, eine Kita, Park-and-ride-Flächen am Bahnhof, ein kommunales Straßennetz von 140 Kilometern Länge oder der Brandschutz. All das werde ja auch über die Gemeindegrenzen hinaus genutzt, weshalb man gar nicht in so engen Grenzen denken dürfte, argumentiert Radloff.

Der Verwaltungschef nennt das Beispiel Apotheke. In ihrer Stellungnahme hat die Gemeinde darauf hingewiesen, dass online bestellte Medikamente geliefert werden. Welch eine Aussagekraft habe da noch die Apotheke vor Ort? „Das kann kein Kriterium mehr sein“, macht Radloff klar. Wer daran festhalte, habe die Situation „weit von der Praxis entfernt betrachtet“.

Zahnarztpraxis in Lindenberg wird nicht berücksichtigt

Apropos Praxis: In der Gemeinde Groß Pankow gibt es sogar einen Zahnarzt. Allerdings praktiziert Ingo Frahm in Lindenberg. Eine so genannte Funktionsteilung, wie es sie beim Mittelzentrum Pritzwalk-Wittstock gibt, wird bei den Grundfunktionalen Schwerpunkten nicht anerkannt. Hier wird ausschließlich jeweils ein Ort betrachtet.

Auch in Gumtow sitzt der Frust ob dieser Herangehensweise tief. „Die Regelung darf nicht dazu führen, dass bestimmte Orte hinten runter fallen“, kritisiert Bürgermeister Stefan Freimark. Einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, sei jedes Mal ein erheblicher Kraftakt.

Lohnerhöhungen beim Kita-Personal, steigende Baupreise oder Energiekosten führen automatisch zu Mehrausgaben. „Da sind wir über jede zusätzliche Mehreinnahme froh“, sagt Freimark. Aktuell diskutieren die Gumtower Gemeindevertreter den Neubau von Kitas. Freimark winkt schon ab, das könne sich die Kommune nicht leisten.

Ohne Fördermittel geht wenig in Gumtow

Wenn investiert wird, dann oftmals nur mit Hilfe von Fördermitteln wie beispielsweise aus dem Bund-Länder-Programm GAK (Mittel der Gemeinschaftsaufgabe Förderung der Agrarstruktur & Küstenschutz). „Ohne dem wird es schwierig“, gibt Freimark zu. Um den jeweiligen Eigenanteil aufzubringen, wären die 100 000 Euro vom Land schon sehr willkommen.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel bereitet mit dem Planungsausschuss derzeit das GSP-Antragsprozedere vor. 19 Orte in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel haben alle elf Kriterien erfüllt und sollen in diesem Jahr in das Genehmigungsverfahren aufgenommen werden. Für kommendes Jahr ist ein Ergänzungsverfahren geplant mit den Kandidaten, die nicht alle Voraussetzungen erfüllen.

Elf der 19 Orte liegen in Oberhavel, die meisten von ihnen innerhalb des sogenannten Speckgürtels. Hohen Neuendorf hat alleine über 20 000 Einwohner und acht Schulen. Und dennoch wird die Stadt in einen Topf geworfen mit Groß Pankow und Gumtow. Ein einseitiger Vergleich. Marco Radloff: „Dazu fällt mir nichts mehr ein.“

Von Stephanie Fedders