An der geplanten Autobahn 14 zwischen Karstädt und Perleberg soll es in Höhe Nebelin keine Schallschutzwandaus Lehm geben, so wie es vor Ort gewünscht ist. Stattdessen plant das Verkehrsministerium eine Standard-Schutzwand aus Beton und Aluminium, weil es Zweifel an der ökologischen Variante hat. Die Bürgerinitiative in Nebelin setzt sich weiter für mehr Lärmschutz ein.