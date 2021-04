Elbe-Hochwasser hinterlässt Spuren am Gnevsdorfer Wehr

Gnevsdorf

Man muss schon sehr genau hinsehen um zu erkennen, dass diese Tage am Wehr in Gnevsdorf gearbeitet wird. Die graue Behelfsbrücke am Wehrpfeiler fällt kaum auf, aber die monotonen Geräusche verraten, dass hier schweres Gerät zum Einsatz kommt.

Hochwasser hat am Wehr in Gnevsdorf Korrosionsschäden verursacht

Die Wittenberger Firma Bohn ist vom Landesamt für Umwelt beauftragt worden, Schäden an der Wehranlage zu beheben, die sich für Außenstehende auf den ersten Blick nicht erschließen. Zudem ist es schon einige Jahre her, dass die Brücke massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Dank einer Behelfsbrücke werden die Arbeiten am Gnevsdorfer Wehr ausgeführt. Quelle: Stephanie Fedders

Das bislang letzte Hochwasserereignis in der Region im Jahr 2013 hat seine Spuren am Bauwerk hinterlassen. Vor knapp acht Jahren reichte das Wasser an dieser Stelle bis an den unteren Bereich der Brücke und setzte dem so genannten Untergurt ganz schön zu.

Die Kappen, die die Hohlräume der Brücke verschließen, wurden durch die Strömung und durch Treibgut beschädigt, so dass Wasser über längere Zeit eindringen konnte. Es entstanden ideale Bedingungen für die Bildung von Rost.

Die Hohlräume der Wehrbrücke müssen neu verschlossen werden

Dem wird aber jetzt zu Leibe gerückt, die Hohlräume trocken gelegt, neu verschlossen und eine Korrosionsbeschichtung aufgetragen. Zudem werden die Schweißnähte überprüft und gegebenenfalls repariert.

Das alles dauert seine Zeit, weshalb sich die Arbeiten länger als gedacht hinziehen. „Bis Mai wird es wohl noch dauern“, sagt Lysann Jacob, die als Bereichsingenieurin des Landesamtes für Umwelt für die Gewässer- und Anlagenunterhaltung in der Prignitz zuständig ist.

Sobald die Instandhaltung abgeschlossen ist, soll das 1954 gebaute Wehr auch wieder seine eigentliche Funktion erfüllen und die beiden großen Tore geschlossen werden. Damit wird dann das Wasser aus dem rund elf Kilometer langen Kanal, der Havel und Elbe verbindet, wieder kontrolliert angestaut.

Im Herbst wird das Geländer am Gnevsdorfer Wehr erneuert

Die Durchlässigkeit für Mensch und Tier ist dennoch gewährleistet. Auf der Brandenburger Seite durch den Fischpass, auf der Sachsen-Anhaltinischen Seite durch die per Hand betriebene Schleuse.

Auch die zahlreichen Schwalben haben ihre Spuren am Gnevsdorfer Wehr hinterlassen. Quelle: Stephanie Fedders

Mensch und Tier wissen das Bauwerk aber auch an anderer Stelle zu nutzen. Für Radfahrer und Fußgänger ist es der Überweg auf das Elbdeichvorland, das den Vorfluter von der Elbe trennt. Und an den Wehrpfeilern sowie an der Unterkonstruktion haben Schwalben ihre Nester gebaut.

Lysann Jacob wird noch ein weiteres Mal in diesem Jahr Arbeiten am Wehr überwachen. Im Herbst soll das Geländer auf der rund 90 Meter langen Brücke umgebaut werden. Dann verschwindet die provisorische Absperrung, die derzeit verhindert, dass hier jemand ins Wasser fallen kann. „Es ist aufgrund der großen Zwischenräume nicht mehr sicher genug“, erklärt Jacob.

Das Gnevsdorfer Wehr gehört gemeinsam mit den Wehren bei Quitzöbel (Baujahr 1938) und Neuwerben (1954) sowie der Schleuse bei Havelberg (1934) zu einem Hochwasserschutzsystem, das in den 1930er Jahren geplant wurde. Damit sollte den massiven Überschwemmungen im Havelland Einhalt geboten werden, die durch Elbehochwasser verursacht wurden.

Von Stephanie Fedders