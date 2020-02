Perleberg

Elf Kraftfahrzeuge sind in der Nacht zu Sonnabend im Stadtgebiet Perleberg aufgebrochen worden. In allen Fällen wurde mit einem unbekannten Gegenstand eine Seitenscheibe eingeschlagen, und sich so Zutritt zum Fahrzeug verschafft.

Handschuhfächer durchsucht

Anschließend wurden Handschuhfächer und Mittelkonsolen durchsucht. Zum Diebesgut und zur Höhe des Gesamtschadens kann noch keine Aussage getroffen werden.

Zu jedem beschädigten Fahrzeug konnte der Halter erreicht werden. Bis auf einen. Dessen Auto zum wurde zum Eigentumsschutz sichergestellt. Inzwischen hat sich der Fahrzeugbesitzer gemeldet.

Kripo sichert umfangreiche Spuren

Es wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen einen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die Kriminaltechnik kam zum Einsatz und konnte umfangreiches Spurenmaterial sichern. Solle jemand in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, dann wird der Zeuge gebeten sich bei der Polizei Perleberg unter Tel.: 03876/7150 zu melden.

Von MAZ-online