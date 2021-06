Endspurt im Impfzentrum Prignitz: Erstimpfungen nur noch bis 2. Juli

Perleberg

Der Countdown läuft. Noch bis Ende der Woche und somit bis zum 2. Juli werden Erstimpfungen im Impfzentrum Perleberg vorgenommen, das danach nur für Zweitimpfungen geöffnet bleibt und am 13. August schließen soll.

Das Impfzentrum in Perleberg beendet am 2. Juli die Erstimpfungen

Diese Entscheidung, die der Landkreis am 24. Juni mitgeteilt hat, fällt in eine Phase, in der in Brandenburg nur knapp die Hälfte der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten hat. Und obwohl es keine aussagefähigen Zahlen für die einzelnen Landkreise gibt, ist davon auszugehen, dass auch in der Prignitz noch nicht genug Einwohner immunisiert worden sind, um die so genannte Herdenimmunität zu erreichen.

Dabei kommt es gerade jetzt darauf an, nicht locker zu lassen. „Wir wissen nicht, wann die neue Welle kommt. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich impfen zu lassen“, sagt Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Er spricht von einer „trügerischen Sicherheit“, die die aktuell wenigen Fälle in Deutschland suggerieren. Ein Blick in andere Regionen Europas zeigt aber, dass sich die so genannte Delta-Variante bereits sehr schnell ausbreitet.

Einer Impfmüdigkeit möchte auch der Bürgermeister der größten Kommune der Prignitz vorbeugen. Wittenberge musste als erste Stadt im Landkreis im August vor einem Jahr die massiven Auswirkungen des Corona-Virus erleben, als fast 500 Kinder in Quarantäne geschickt wurden. So etwas möchte Oliver Hermann mit seinem Stab nicht noch einmal durchmachen.

Prignitzer sollen sich jetzt impfen lassen, um im Herbst Schlimmeres zu verhindern

„Wir freuen uns über die niedrige Inzidenz, müssen uns aber darauf vorbereiten, dass es auch wieder einen Herbst geben wird“, sagt Hermann. Er ruft dazu auf, aktiv zu werden: „Wenn die Situation so entspannt bleiben soll, muss jetzt geimpft werden.“

Dafür sind die Bedingungen so gut wie nie. Im Impfzentrum in der Perleberger Rolandhalle sind am Montag die notwendigen Dosen von Biontech eingetroffen, um in dieser Woche noch möglichst viele Prignitzer impfen und alle zur Verfügung stehenden Termine abdecken zu können, wie Johannes Neumann vom DRK-Kreisverband als Leiter des Impfzentrums auf Nachfrage bestätigt.

Um den legalen Impftourismus einzudämmen – vom Angebot in Perleberg machten bisher auch viele Bürger aus anderen Landkreisen und sogar aus anderen Bundesländern Gebrauch – hat der Landkreis auf seiner Internetseite ein Impfportal für Prignitzer eingerichtet, auf dem ausschließlich Termine in der Rolandhalle vergeben werden. Um an einen Termin zu kommen, müssen die Angaben zur Person angegeben werden.

Bis zum 2. Juli können Termine für eine Erstimpfung in Perleberg gebucht werden

Die Zeitfenster öffnen sich noch bis Donnerstag täglich von 8 Uhr bis 15.25 Uhr und am Freitag, dem letzten Tag, von 8 Uhr bis 11.10 Uhr. „Wir stehen auch für Kurzentschlossene bereit“, sagt Johannes Neumann. Keiner werde abgewiesen, der sich noch bis Ende der Woche in der Karl-Liebknecht-Straße 14 immunisieren lassen will. Nach der Aufhebung der Priorisierung Anfang Juni kann jeder ab 16 Jahren davon Gebrauch machen.

Wer erst danach Zeit hat, der kann sich in der Prignitz in einer der rund 50 Hausarztpraxen um einen Termin bemühen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat auf ihrer Internetseite unter den Stichworten „Patienten“ und „Impfpraxen“ eine Übersicht veröffentlicht.

Von Stephanie Fedders