Die Supermärkte und Discounter in der Prignitz sorgen für Schlagzeilen. Während Edeka nach dem Aus für den Markt in der Perleberger Lindenstraße auch die Filiale in Bad Wilsnack schließen will, modernisieren Famila in Perleberg und Netto in Pritzwalk. Und in Wittenberge schreitet der Rewe-Neubau voran.