Erster Schnee des Winters in der Prignitz

Prignitz

Über Nacht hatte es in der Prignitz den ersten Schnee des noch jungen Winters gegeben. Straßen, Dächer und Landschaft waren am Sonntagmorgen weiß überzogen. Auch morgens hatte es zunächst noch etwas weiter geschneit.

Sehen Sie hier die ersten Bilder vom ersten Prignitzer Schnee.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 2021 hat es in der Prignitz geschneit. Hier ein paar optische Eindrücke vom ersten Schnee des anbrechenden Winters.

Aufgenommen sind sie in Schönhagen und in Perleberg. Allerdings dürfte das Vergnügen heute nicht ganz so lange anhalten – gegen 9 Uhr sah es so aus, als würde ein guter Teil des weißen Pracht gleich wieder wegtauen.

Bald mehr zum Wintereinbruch.

Von Bernd Atzenroth