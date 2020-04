Perleberg

Die Zahl der am Coronavirus-Infizierten bleibt in der Prignitz weiterhin konstant. Am Mittwochnachmittag meldete der Landkreis die Zahl von 23 Personen ans Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg, die sich in den zurückliegenden Wochen mit Covid19 infiziert haben. Mittlerweile gelten 17 Prignitzer als geheilt. Freiwillige des DRK haben bei insgesamt 578 Personen Abstriche vorgenommen.

Keine große Entspannung gibt es bei der Beschaffung von Schutzausrüstung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Zwar hat der Landkreis Prignitz am Dienstag vom Land eine weitere Teillieferung von den zentral beschafften Materialien ( PSA) entsprechend des vorgegebenen Verteilerschlüssels erhalten, doch der Nachschub an Schutz- und Verbrauchsmaterialien komme noch immer schleppend.

