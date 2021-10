Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion: Vor dem Amtsgericht in Perleberg wird im Januar 2022 über die Umstände einer Explosion in Berge verhandelt, bei der sich am 18. Oktober 2019 ein junger Mann so schwer verletzte, dass er wenige Tage später starb.