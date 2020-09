Perleberg

Die Rolandstadt hat zwei wahre Schmuckstücke mehr. Dabei handelt es sich um die zwei Fachwerkhäuser in der Wollweberstraße 14 und 15. Jetzt zeigte sich Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura ( SPD) vom Resultat einer aufwendigen Sanierung angetan: Die Stadt habe zwei richtige Glanzpunkte mehr.

Und tatsächlich, diesen Eindruck vermitteln die beiden Häuser in der historischen Altstadt Perlebergs – jedenfalls von außen. Insgesamt 430.000 Euro flossen in die Außenhülle der Fachwerkgebäude.

Sieben Interessenten für die Denkmale

Mit dieser Teilsanierung sollen die Häuser leichter neue Eigentümer finden, die dem Gebäude langfristig Leben einhauchen. Sieben Interessenten für die beiden denkmalgeschützten Häuser gibt es bereits, berichtet Hagen Boddin, Bauamtsleiter der Stadt.

Mit blauen Fenstern, hellrotem Gefach und kastanienbraunem Fachwerk lockt das Haus Nummer 15, das 1725 errichtet wurde, nach innen, während die Hausnummer 14 (bereits 1717 errichtet) mit weißem Gefach und grauem Fachwerk mit Fensterrahmen in hellem Braunton daherkommt. Von Januar bis zum 18. August 2020 fanden die Bauarbeiten statt.

Welch Überraschung: Die Hausnummer 15 in der Wollweberstraße verfügt sogar über einen noch Wasser führenden Brunnen. Quelle: Susann Salzmann

Und bei denen entdeckten die Bauarbeiter einige Überraschungen: zum Beispiel einen Brunnen direkt in der Hausnummer 15. Einige Meter führt der Schacht nach unten. Im Dunkeln ist das Wasser zu erkennen. „Entweder kann man den Zugang überbauen oder selbst nutzen“, erklärte Sven Kopitttke vom Architekturbüro Magolz in Wittenberge. Er betreute die Bauarbeiten.

Letztere sorgen nun dafür, dass aus zwei Schandflecken nun äußerlich zwei Schmuckstücke geworden sind, die historische Innenstadt ein Stück weit erhalten bleibt und dadurch ein erhöhter Kaufanreiz für Zuziehende bietet.

Um den Verfall der Innenstadt Perlebergs einzudämmen, brachte die Stadt im Jahr 2018 eine Altbausanierungsstrategie auf den Weg. Dazu gehört unter anderem der Rückgriff auf Bundes- und Landesmittel, die solche Hüllensanierungen zu 100 Prozent fördert.

Ein guter Tag für Perleberg: Bürgermeisterin Annett Jura nimmt nach der Hüllensanierung den symbolischen Schlüssel vom Architekturbüro Magolz entgegen. Die Hausschlüssel sollen nun an ambitionierte Eigentümer weitergegeben werden. Quelle: Susann Salzmann

Das heißt, die Stadt musste für die schmucken Außenfassaden nicht ins eigene Portemonnaie greifen. Fördergeld gibt es aber nur, wenn die Objekte sich im Eigentum der Kommune befinden. Das bedurfte auch bei der Wollweberstraße 14 und 15 einigen Redebedarfs.

Die Gegen wird aufgewertet

Durch viele Maßnahmen kann eine Gegend aufgewertet werden - durch Straßen, aber auch durch Häuserfronten, freute sich Norbert Hollemann von der Firma DSK-BIG Städtebau über die Fertigstellung. Wäre in den vergangenen Monaten nicht gehandelt worden, hätten die historischen Häuser mit jeweils gut 150 Quadratmetern Wohnfläche auf einem nur etwa 80 Quadratmeter großen Grundstück abgerissen werden müssen.

Außen saniert, innen müssen künftige Eigentümer noch Geld investieren. Jüngst wurde ein kurzer Blick ins unsanierte Innere geworfen. Quelle: Susann Salzmann

Der Zustand war laut Hollemann „beklagenswert, kurz vor dem Zusammenbruch“. Norbert Hollemann kümmert sich zeitnah um die Vermarktung. Zwar setzt die Stadt für Interessenten zunächst einen Verkaufspreis von 28.000 und 30.000 Euro an, aber nicht derjenige mit dem höchsten Kaufpreis bekommt den Zuschlag. „Wir wollen keine Feilscherei, sondern jemandem mit einem runden Nutzungskonzept“, so Hollemann.

Aber Achtung: Wer sich für die Immobilie entscheidet, muss das Haus binnen drei Jahren nach Kaufabschluss in einen bezugsfertigen Zustand setzen. Ansonsten wird der Kaufvertrag rückabgewickelt, und der Fachwerkbesitzer ist sein historisches Häuschen wieder los. Das kostet. Doch die regionalen Baufirmen haben eine wichtige Vorarbeit geleistet.

Decken einsturzgefährdet

„In der Nummer 15 waren die Decken einsturzgefährdet, ins Dachgeschoss kam niemand mehr, und der Giebel war ausgemauert“, so der Architekt Sven Kopittke. Einige originale Balken und Sparren konnten aber trotz allem in beiden Häusern erhalten werden, erzählte er stolz.

Gordon Thalmann von der unteren Denkmalschutzbehörde zeigt einen der noch besser erhaltenen Balken, die ob ihres Zustandes nicht ausgetauscht werden mussten. Quelle: Susann Salzmann

Nach dem sanierten Haus in der Schulstraße 23 sowie den beiden Häusern in der Wollweberstraße 14 und 15 rückt das nächste Projekt in den Fokus: Diesmal soll das stadtbildprägende Eckhaus in der Wollweberstraße 11 saniert werden. Eine Kostenschätzung für die Außenhülle betrage 611.000 Euro, sagt Norbert Hollemann.

Von Susann Salzmann