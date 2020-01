Perleberg

Ein Prignitzer erhielt bereits im Dezember eine SMS, in der ihm angeblich von einem Paketdienst mitgeteilt wurde, dass ein an ihn adressiertes Paket angehalten wurde. Um die Auslieferung zu ermöglichen, sollte er einen Betrag von 2 Euro zahlen.

Da der Mann in der Vorweihnachtszeit tatsächlich Post erwartete, folgte er den Anweisungen in der SMS und leitete die Zahlung ein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Unbemerkt ging der Mann dabei jedoch ein Abonnement ein, für das nun deutlich höhere, monatliche Zahlungen gefordert werden.

Im Zweifel das Unternehmen anrufen

Die Polizei weißt darauf hin, dass es sich gerade bei elektronischen Kontaktaufnahmen mit hinterlegten Links und Anweisungen sehr häufig um betrügerische Nachrichten handeln kann. Im Zweifel sollten Betroffene die Firmenhotlines anrufen.

Lieferdienste verfügen zudem oftmals über eigene Internetpräsenzen, auf denen man problemlos den Status von Postsendungen überprüfen lassen kann.

Von MAZonline