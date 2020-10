Falsche Zahlen in der Prignitz: Corona-Maßnahmen aufgehoben

Pritzwalk

Entwarnung im Landkreis Prignitz: Die zuletzt genannten Zahlen der mit dem Corona-Virus infizierten Personen wurden am Freitag durch das Gesundheitsamt nach unten korrigiert. Grund dafür waren falsch übermittelte Ergebnisse aus einem Labor, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Verschärfte Maßnahmen in der Prignitz zurückgenommen

Somit wurden die am Donnerstag angeordneten verschärften Maßnahmen mit sofortiger Wirkung wieder zurückgenommen. Das betraf eine erweiterte Pflicht zum Tragen von Masken und Obergrenzen für private Feiern.

Zunächst waren 36 aktive Fälle für den Landkreis die Basis für die Berechnung der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz, die darüber entscheidet, ob weiterreichende Maßnahmen notwendig sind. Aktuell wird die Anzahl der infizierten Personen mit 31 angegeben. Damit liegt die Prignitz momentan unter dem Schwellenwert von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnern, der laut Umgangsverordnung des Landes entscheidend ist.

„Um 13 Uhr haben wir erfahren, dass insgesamt acht Fälle negativ sind“, sagte Danuta Schönhardt, Leiterin des Bereiches Gesundheit und Soziales beim Landkreis, am Freitag. Im positiven Sinne davon betroffen ist die Kita in Glöwen. Hier wurde daraufhin die Quarantäne für eine Gruppe wieder aufgehoben, bestätigte Schönhardt.

Quarantäne für die Kita-Gruppe in Glöwen aufgehoben

Keine Entwarnung konnte Schönhardt für die Kitas in Wittenberge („Märchenland“) und Pritzwalk („Tausendfüßler“) geben. Hier bleiben die betroffenen Gruppen in Quarantäne.

Die gesamte Situation in der Prignitz bleibt dennoch angespannt. „Die aktuelle Entwicklung ändert nichts am Trend“, sagt Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann, der am Nachmittag gemeinsam mit den Kollegen über die Situation informiert wurde.

Auch Danuta Schönhardt bittet darum, Corona nach wie vor ernst zu nehmen: „Es soll keiner glauben, dass wir damit durch sind.“

Weitere Tests wurden am Freitag in Perleberg angeordnet

Täglich muss die Lage wieder neu bewertet werden, da aufgrund der ermittelten Kontaktpersonen von Infizierten auch am Freitag wieder zahlreiche Tests angeordnet wurden. Dafür waren erneut ehrenamtliche Kräfte des DRK an der Perleberger Rolandhalle im Einsatz. Am Wochenende werden allerdings keine neuen Abstriche vorgenommen.

Dafür ist am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr die Corona-Hotline des Landkreises unter der Telefonnummer 03876/713 313 besetzt.

Von Stephanie Fedders