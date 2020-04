Covid-19 in der Prignitz - So verläuft die Arbeit in der Corona-Teststelle in Perleberg

Fazit nach zwei Wochen: Die Corona-Teststelle in Perleberg nahm bis Freitag insgesamt 278 Proben. Vier ehrenamtliche Helfer vom DRK Prignitz sind täglich vor Ort. Zwei von ihnen berichten über ihre Arbeit.