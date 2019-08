Perleberg

Viele Schaulustige warteten am Sonnabend schon am Rande des Großen Marktes in Perleberg auf das Eintreffen des Festzuges der Freiwilliger Feuerwehr, denn die neue Fahne der Perleberger Brandschützer sollte feierlich geweiht werden.

„Die alte Fahne ist in die Jahre gekommen. Auf ihr ist noch das DDR-Emblem mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz abgebildet. Außerdem befindet sie sich in einem sehr maroden Zustand”, sagte Maik Müller. Er ist Zugführer und Hauptorganisator der Veranstaltungen im Festjahr 2019, in dem das 150-jährige Bestehen der Perleberger Wehr gefeiert wird.

Auch das Jubiläum war ein Anlass, zu dem über die Anschaffung einer neuen Fahne nachgedacht wurde. Die Fahne symbolisiere den Zusammenhalt, die Kameradschaft und Zuverlässigkeit der Kameraden. Alle gemeinsam waren an der Gestaltung der Fahne beteiligt.

Der heilige Florian als Schutzpatron der Brandschützer

Darauf abgebildet ist der heilige Florian als Schutzpatron der Brandschützer, der einen Eimer Wasser über die Stadt ausschüttet. Als Bauwerke der Kreisstadt sind das Rathaus, die Evangelische Kirche und der Roland darauf zu sehen.

Die andere Seite schmücken die Wappen der Kreisstadt und des Landkreises sowie der Leitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr”. 8800 Euro habe die Fahne gekostet, so Maik Müller. Das Geld wurde durch Spenden und Sponsoren aufgebracht. „Die Bereitschaft, dafür Geld zu geben, war gut. Das zeigt, dass die Stadt und die Unternehmer hinter uns stehen”, schlussfolgerte Müller.

8000 Euro hat die neue Fahne gekostet

Gefertigt wurde sie in der Fahnenstickerei Diersch und Schmidt in Eibenstock ( Sachsen). „Heute ist ein besonderer Tag. Nur wenige können an einer Fahnenweihe teilhaben. Deshalb ist heute auch ein ganz besonderer Tag für mich persönlich”, sagte Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura.

Die ideelle Bedeutung wiege in ihren Augen weit mehr als die gut 8000 Euro, die sie gekostet habe. Die Feuerwehr sei für alle Bürger da, gleich welchen Standes. Die Einsatzbereitschaft sei so was wie ein zweiter Arbeitsplatz, würdigte sie das Engagement der Brandschützer.

Der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, Frank Kliem (Mitte), vollzog die Fahnenweihe in Perleberg. Quelle: Jens Wegner

Allein im Jahr 2018 sei die Perleberger Feuerwehr zu 138 Einsätzen gerufen worden. „Im Jahr 1938 wurde den Feuerwehren von den Nazis verboten, eine Fahne zu tragen. Auch die DDR hat diese Tradition nicht wieder eingeführt. Die Perleberger Feuerwehr war die erste Wehr in der DDR, die eine Fahne tragen durfte. Sie wurde im Oktober 1982 als Sinnbild alter und neuer Traditionen der Arbeiterklasse vom damaligen Bürgermeister Karl-Heinz Tesch geweiht”, sagte Frank Kliem, der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands Brandenburg, der die Fahnenweihe schließlich vollzog.

Als dazu nötige Patenfahne diente die der Perleberger Schützengilde von 1572. „Die Fahne kann verbinden. Sie symbolisiert Kameradschaft, Vertrauen und Zusammenhalt. Wir sind stolz auf unsere Fahne. Haltet sie in Ehren!”, sagte Perlebergs stellvertretender Stadtwehrführer Holger Schelle.

Von Jens Wegner