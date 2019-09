Perleberg

Nach der furiosen Premiere der Schulmusicals „ Becky Sharp” in der Perleberger Rolandhalle am Freitag ging das Rolandfest Perleberg am Sonnabend in der Historischen Altstadt weiter. Unter dem Motto „Feuer und Flamme” stand das Fest ganz im Zeichen des Jubiläums 150 Jahre Feuerwehr Perleberg.

Rund um den G...