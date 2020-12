Sükow

Mit vereinten Kräften haben die Feuerwehrleute den Brand einer Lagerhalle am Mittwoch in Sükow unter Kontrolle gebracht. Um 4.15 Uhr hatten Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebs das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Seitdem kämpfen die Brandbekämpfer aus dem gesamten Stadtgebiet gegen die Flammen, und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Rauch und Flammen steigen empor

Schon von Weitem war die Rauchsäule zu sehen, als die Feuerwehrleute am frühen Morgen zum Brandort eilten. Mitten aus dem Schlaf gerissen galt es für sie nun, Schlimmeres zu verhindern. Aus dem gesamten Dachstuhl loderten die Flammen meterhoch in den dunklen und vernebelten Morgenhimmel hinein. Umgehend begannen die Feuerwehren den Brand zu löschen.

Eine Lagerhalle ist in Sükow mit bis zu 3000 Strohballen niedergebrannt. Noch immer ist das Feuer nicht gänzlich gelöscht. Das Technische Hilfswerk kam nun den Feuerwehrleuten zur Hilfe.

Dafür bauten sie eine umfangreiche Wasserversorgung auf, legten Schläuche über den gesamten Hof des landwirtschaftlichen Betriebes mehrere hundert Meter vor bis zur nächsten Straße. Die Feuerwehrleute bauten die Drehleiter auf. Sie verteilten sich um das Gebäude, löschten von oben und von mehreren Seiten aus. Das Feuer drohte auf ein Nachbargebäude überzugreifen.

3000 gepresste Strohballen brennen

„Zwischen ihnen lagen nur wenige Meter“, berichtet der Einsatzleiter Mattis Rusch. In Ruhe und mit Sorgfalt sowie mit der gewissen Entschlossenheit führte er seine Kameraden zum Erfolg. Am Vormittag war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Es konnte sich nicht weiter ausbreiten. Gelöscht ist es aber noch lange nicht. Schließlich brannten dort bis zu 3000 gepresste Strohballen.

Zu Beginn waren noch für Mattis Rusch und seine Kameraden noch wichtige Fragen offen: Sind Menschen oder Tiere in Gefahr? Ist dort die alte Tankstelle noch in Betrieb? All das hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden, waren auch zu keiner Zeit in Gefahr. Der Sachschaden ist dennoch enorm. Die Polizei schätzt ihn auf mehr als 100 000 Euro.

Unterstützung vom Technischen Hilfswerk

Von der etwa 650 Quadratmeter großen und sechs Meter hohen Lagerhalle blieb nicht mehr viel übrig. Das Dach ist eingestürzt. Den ganzen Tag über waren die Feuerwehrleute damit beschäftigt, das Stroh dort herauszuholen, auseinanderzuziehen und zu löschen. Es galt, jedes Glutnest zu erwischen. Dafür holten sich die Perleberger Feuerwehren Unterstützung vom Technischen Hilfswerk ( THW) aus Berlin.

Die THW Ortsgruppe aus Tempelhof-Schöneberg rückte mit schwerer Technik an. Dennoch nahmen diese Maßnahmen viel Zeit in Anspruch. Das geht auf die Knochen. Am Nachmittag wechselten sich die Feuerwehrleute aus. „Zwischenzeitlich waren bis zu 42 von ihnen gleichzeitig im Einsatz“, sagt Mattis Rusch. Wann der Einsatz beendet sein wird, war am Nachmittag noch unklar.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

„Wir ziehen das bis 23 Uhr durch. Sind wir dann noch nicht fertig, stellen wir nachts eine Brandwache und machen morgen weiter“, sagt Mattis Rusch weiter. Inzwischen hat auch die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen, teilte Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage mit. Die Kriminaltechniker können aber erst zum Einsatz kommen, wenn die Feuerwehr ihre Arbeit beendet hat.

Wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, war am Mittwochnachmittag noch unklar. Eine Brandstiftung liege in diesem Fall nahe. Konkrete Aussagen dazu konnte die Polizei aktuell jedoch noch nicht machen. Eine Bestätigung dafür und dahingehende Vermutungen an der Einsatzstelle wollte Christin Knospe nicht kommentieren.

Von Marcus J. Pfeiffer