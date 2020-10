Feuerwehrverband Prignitz sagt Festveranstaltung wegen Corona ab

Perleberg

Der Kreisfeuerwehrverband Prignitz sagt seine Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Vereins ab. Als Grund nennt er die steigenden Corona-Infektionen im Bundesgebiet und in der Prignitz. Gefeiert werden sollte das Jubiläum eigentlich am 29. Oktober in Sadenbeck.

Hygieneregeln könnten nicht eingehalten werden

„Es ist uns leider nicht möglich unter den derzeitigen Hygieneregeln die Veranstaltung durchzuführen“, informierte Beate Mundt, Fachberaterin für Öffentlichkeitsarbeit des Kreisfeuerwehrverbandes.

Der Verband hofft, die Feier im Jahr 2021 nachholen zu können, sofern sich das Infektionsgeschehen bis dahin beruhigt hat.

