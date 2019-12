Finale Entscheidung im Kreistag zum Prignitzer Haushalt

Perleberg

Selten steckt in Beschlussvorlagen so viel Sprengstoff, dass ihr Inhalt über Wochen immer wieder zum Gesprächsthema wird und die Gemüter erhitzt. Beim Haushalt des Landkreises für die Jahre 2020/2021 und der damit verknüpften Festlegung auf die Kreisumlage ist das aber der Fall.

Kommunen reden den Kreistagsabgeordneten ins Gewissen

Zu oft und gerne wird hinter verschlossenen Türen debattiert. Am 12. Dezember jedoch ist es eine öffentliche Entscheidung, die die Kreistagsabgeordneten treffen. Sie haben bezeugt, ihr Mandat zum Wohle des Landkreises auszuüben. Dennoch ist die versuchte Einflussnahme von außen nicht zu überhören.

Auf dem Treffen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft in Karstädt am 14. November drückten die Hauptverwaltungsbeamten der elf Prignitzer Kommunen ihren Unmut über die in Aussicht gestellte Senkung der Kreisumlage von derzeit 42,5 auf 42,2 Prozent aus.

Mit Blick auf die Entscheider wurde der Wunsch geäußert, die Kreistagsabgeordneten mögen sich nicht nur darauf verlassen, was der Landkreis ihnen vorlegt. In die gleiche Richtung ging die Äußerung von Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel auf der Sitzung der Stadtverordneten am 4. Dezember.

Siegbert Winter : „Wir reden immer noch über eine Senkung“

Er habe die „Bitte an die Pritzwalker Kreistagsabgeordneten, beide Seiten zu berücksichtigen und zu vertreten“. Thiel forderte den Landkreis auf, seine unzureichende Finanzausstattung nicht auf die Städte und Gemeinden umzulegen.

Einen Hinweis auf die in Aussicht gestellte weitere Senkung im kommenden Jahr gab es nicht. Das ist aber Bestandteil der Kreistags-Beschlussvorlage und eine Reaktion des Landkreises, unter anderem auf die Haushalts-Diskussion im Kreis-Finanzausschuss.

Pritzwalks Stadtverordneter und Kreistagsmitglied Siegbert Winter ( SPD) gab dafür einen Einblick in den bisherigen Entscheidungsprozess. Der Ältestenrat habe bei zwei Entscheidungen die Überprüfung im kommenden Jahr empfohlen, der Kreisausschuss habe sich einstimmig dafür ausgesprochen. „Wir reden immer noch über eine Senkung“, machte Winter klar.

Verwaltungschefs begrüßen Signal für eine Überprüfung in 2020

Zudem würde er sich wünschen, dass mehr miteinander geredet wird: „Es muss nicht sein, dass die kommunale Familie immer gegen den Landrat schießt.“

Auf Nachfrage zeigten sich manche Verwaltungschefs erfreut über das Signal des Landkreises. „Wir würde es begrüßen, wenn es Möglichkeiten gebe, nachzusteuern“, sagte Groß Pankows Bürgermeister Marco Radloff. Auch Meyenburgs Amtsdirektor Matthias Habermann findet die Überprüfung „in Ordnung. Ich würde mich freuen, wenn 2020 eine weitere Senkung kommt, egal in welcher Höhe“.

Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura sprach von einem „Lichtblick“, Putlitz-Berges Amtsdirektor Hergen Reker nannte den entsprechenden Teil der Beschlussvorlage „positiv“, hätte sich diesen Schritt aber auch für 2021 gewünscht.

Torsten Jacob, Amtsdirektor von Bad Wilsnack-Weisen, sah durch Kreiskämmerer Christian Müller die Gründe für die Umlagenfestlegung „deutlich erläutert“. Es sei dennoch berechtigt, das zu hinterfragen: „Wir brauchen als Kommunen eine auskömmliche Finanzierung.“

Von Stephanie Fedders