Förderkreis Prignitzer Museen bietet trotz Corona Projekte und Kurse an

Perleberg

Trotz aller Einschränkungen können sich die Mitstreiter vom Förderkreis Prignitzer Museen über die Resonanz auf ihrer Angebote nicht beklagen. Zwar sind die Schulen noch immer zurückhaltend beim Besuch der Einrichtungen, dafür zeigen die Erwachsenen verstärkt Interesse.

Alle Projekte der Museen können gebucht werden

Entsprechend positiv äußerte sich Frank Riedel, der Vorsitzende des 2015 gegründeten Förderkreises, nach der Auswertung im Rahmen der Mitgliederversammlung, die im September in Pritzwalk stattfand.

Nach wie vor können alle Projekte aus der in diesem Jahr neu aufgelegten Broschüre mit den Angeboten für die Schulklassen gebucht werden. Auch unter Berücksichtigung von Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen sei es möglich, den Unterricht in die Museen zu verlegen, sagt Frank Riedel.

Wie das aussehen kann, will die Stadt Perleberg mit ihrer Herbstferienaktion „Woher kommt der Apfel?“ zeigen. An vier Tagen haben sich bereits Kitas und Horte aus der Rolandstadt angemeldet, um jeweils in einem zweieinhalbstündigen Workshop mehr über die süße Frucht zu erfahren.

VHS-Exkursionen durch die Prignitz

Eine individuelle Teilnahme für Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren ist noch am 23. Oktober möglich. Anmeldungen nimmt das Stadt- und Regionalmuseum unter Telefon 03876/781 422 oder per Mail an museum@stadt-perleberg.de entgegen.

Mit Unterstützung des Förderkreises, in dem 24 Museen und museale Einrichtungen in der historischen Landschaft Prignitz eingebunden sind, gibt es in diesem Herbst auch wieder das VHS-Angebot zu Exkursionen durch die Geschichte der Prignitz. Immer mittwochs und im dreiwöchigen Abstand öffnen bis Weihnachten verschiedene Einrichtungen ihre Türen.

Wer noch mitmachen möchte, kann auf der Internetseite der Kreisvolkshochschule Prignitz die Termine einsehen und sich anmelden.

Frank Riedel will 2021 den Vorsitz im Förderkreis abgeben

Der Kontinuität bei den Angeboten wird im kommenden Jahr eine personelle Veränderung im Vorstand gegenüberstehen. Frank Riedel hat angekündigt, nicht wieder als Vorsitzender zu kandidieren. Dieser Schritt ist seinem Wechsel in die Perleberger Verwaltung geschuldet, begründet der Kulturamtsleiter.

Das Perleberger Museum soll zukünftig Anja Pöpplau im Förderkreis vertreten. Sie leitet das Haus seit dem 1. Mai dieses Jahres und möchte für eine Aufgabe im Vorstand kandidieren.

Von Stephanie Fedders