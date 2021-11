Perleberg

Mit einem symbolischen Koffer voller Geld reiste Infrastrukturminister Guido Beermann am Mittwoch von Potsdam in die Prignitz. Er hatte eine beachtliche Summe dabei. Insgesamt 8,3 Millionen Euro überreichte Beermann an die Bürgermeister von Perleberg und Wittenberge. Das Geld stammt aus mehreren Fördertöpfen von Land und Bund und soll ganz konkrete Projekte unterstützen.

Die Stadtentwicklung von Perleberg stand dabei im besonderen Fokus der Finanzspritze. Die Programme „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“ kommen hier zum Tragen – für stadtbildprägende Gebäude, Bildungseinrichtungen sowie Grün- und Freiflächen. Insgesamt umfassen die Fördermittel rund 4,7 Millionen Euro.

Förderung von Baumaßnahmen in Perleberg

Damit sollen vor allem die denkmalgeschützten Gebäude Am Hohen Ende 27 als zukünftiges Stadtarchiv und Großer Markt 10 als künftige Bibliothek saniert werden. Außerdem werden die Baumaßnahmen am Sankt-Nicolai-Kirchplatz gefördert. Bereits abgeschlossene Projekte der vorherigen Förderung sind die Bauarbeiten im Museum, Kirchplatz 4, Parchimer Straße 17, Mühlenstraße 18 und im Hagen.

Ein weiterer Teil, rund 250.000 Euro, fließt in den Ersatzneubau für die Turnhalle der Geschwister-Scholl-Grundschule einschließlich Außenanlagen und Grünflächen. Bereits im Oktober erhielt die Stadt Perleberg eine Förderung für die Entwicklung des Areals der Kaiserlichen Kasernen in Höhe von knapp 300.000 Euro.

Fördermittel für kommende fünf Jahre

Für Bürgermeisterin Annett Jura war der Besuch des Ministers ein „wichtiger Schritt“, um mit weiteren Projekte in der Stadt starten zu können – gemeinsam mit der Wohnungsgesellschaft GWG und weiteren privaten Partnern. Die zugesagten Fördermittel müssen nun in den kommenden fünf Jahren in Anspruch genommen werden.

Lesen Sie auch:

Weitere Förderbescheide gingen an Wittenberge. Die Stadt profitiert aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ und der Planungsförderung für ein Gewerbegebiet an der A14. Insgesamt geht es dort um rund 3,6 Millionen Euro – für die Aufwertung der Innenstadt. „Stadtumbau bedeutet in Wittenberge jedoch nicht nur den Abriss von Wohnungen, sondern auch die Aufwertung der Innenstadt“, sagt Guido Beermann.

Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Wittenberge

Ein Großteil der Fördermittel ist für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes vorgesehen. Dort sollen unter anderem verschiedene öffentliche Einrichtungen, eine Mobilitätszentrale, die Bibliothek und das Jobcenter untergebracht, aber auch weitere soziale Einrichtungen sowie ein Technologie- und Gründerzentrum integriert werden.

Bisher wurde schwerpunktmäßig der Altbau im Jahnschulviertel modernisiert und instandgesetzt, zum Beispiel in der Goethestraße und das Gebäude der Arbeiterwohlfahrt in der Johannes-Runge-Straße. Darüber hinaus ist die Sanierung der Kita „Märchenland“ bereits bewilligt und startet im nächsten Jahr. Nun sollen Objekte im Allendeviertel, darunter in der Dr.-Salvador-Allende-Straße und An der Schwimmhalle zurückgebaut werden.

Gewerbegebiet an der Autobahn 14

„Mit den Planungsfördermitteln wollen wir der Stadt zudem die Möglichkeit geben, die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken und die Ansiedlung von Betrieben in Autobahnnähe zu steuern“, sagt Guido Beermann. Derzeit seien die verfügbaren Industrie- und Gewerbeflächen in Wittenberge nämlich bis zu 90 Prozent ausgelastet. In unmittelbarer Nähe zur Autobahn 14 soll deshalb ein rund 27 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen.

„Das Land ermöglicht uns, große Projekte für die ganze Region voranzubringen“, sagt Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann, wobei die Themen Klima, Digitalisierung und Ökologie eine immer größere Rollen spielen. Oliver Hermann sah den Termin am Mittwoch als ein „wichtiges Signal“ für das gemeinsame Wirken von Perleberg und Wittenberge. „Denn zuletzt geht es immer nur Hand in Hand“, so Oliver Hermann.

Von Marcus J. Pfeiffer