Museumsvolontär Lennart Gütschow zieht nach einem halben Jahr in Perleberg jetzt ins Stadtmuseum „Alte Burg“ nach Wittenberge um und recherchiert an der Elbe weiter im Rahmen des Projektes „Kriegsende 1945 in der Prignitz“. In einem Jahr sollen die Ergebnisse in einer Ausstellung zu sehen sein.