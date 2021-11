Perleberg

Engelsgleiches Gesicht, eingeschüchtertes Auftreten im Gerichtssaal: Dass die angeklagte Bettina A. (Name geändert) eine abgebrühte Betrügerin sein soll, sieht man der Prignitzerin zur Verhandlung im Perleberger Amtsgericht gar nicht an. Dennoch soll sich die Frau im Dezember 2019 und September 2020 auf Kosten anderer bereichert haben. Und zwar um die Summe von 605 Euro.

Für die 30-jährige Mutter stand viel auf dem Spiel. Erst recht, weil sie nicht das erste Mal mit Betrügereien aufgefallen ist. Gleich fünfmal ist sie wegen derselben Sache vorbestraft, unter anderem wegen 18-fachem Computerbetruges und Urkundenfälschung. Der Staatsanwalt wollte sie für ihren neuerlichen Rückschritt in die Kriminalität ins Gefängnis schicken. Er plädierte für sieben Monate Knasterfahrung für die junge, unter Bewährung stehende Mutter.

Angeklagte nennt Betrugsfälle Missverständnisse

Bettina A. versuchte von der Anklagebank aus alles Mögliche, um das Gericht von ihrer Version der Geschichte zu überzeugen und mit ehrgeizigen Zukunftszielen zur beruflichen Weiterentwicklung zu punkten. In der Welt der Angeklagten habe es sich in den beiden angeklagten Betrugsfällen nicht um solche gehandelt. Es sei vielmehr beim Bestell- und Versandvorgang zu Missverständnissen und auch Nachlässigkeiten ihrerseits gekommen, erzählte sie dem Vorsitzenden Richter Karsten Sprigode.

Bei einer über Facebook angebotenen Spielekonsole im Wert von 95 Euro habe es sehr viele Interessenten gegeben. „Leute wollten es mal haben, dann wieder nicht, dann doch – das war ein Kuddelmuddel“, schilderte sie. Eine Bestellerin überwies ihr am 2. Dezember 2019 das Geld dafür. Die Ware kam aber nie bei der Geschädigten an.

Nicht die erste Anklage wegen Betrugs

Eine plausible Erklärung hatte Bettina A. nicht dafür. Die Betroffene erstattete Anzeige. „Nachdem sie von dem Ermittlungsverfahren erfuhr, zahlte sie der Dame das Geld zurück“, erklärte die Anwältin der Angeklagten, Christine Freude.

Doch weder bei der ersten noch der zweiten Tat konnte die Beschuldigte ihre Unschuld beweisen. In jenem zweiten Fall bot sie über die Internetverkaufsplattform Ebay-Kleinanzeigen eine Modelleisenbahn für 510 Euro an. Der Interessent überwies ihr das Geld noch am Bestelltag, doch auch er sah das Objekt seiner Begierde nie. „Ich habe die Ware wirklich versandt“, flehte sie das Gericht schließlich an, ihr zu glauben. Immerhin gab es zur zweiten Tat einen Nachweis, dass sie bei der Post tatsächlich ein Paket mit mehr als zwei Kilogramm abgegeben hat. Der Inhalt? Unklar.

Modelleisenbahn angeblich abgeschickt – Paket nicht mehr verfolgbar

Laut der Prignitzerin habe sich darin die Modelleisenbahn befunden. Eine Sendungsnummer führt zur Deutschen Post und von dort aber zunächst nicht weiter. Nach so langer Zeit den Weg eines Paketes nachzuverfolgen, ist nicht ganz einfach. Es muss ganz formell ein Nachforschungsantrag gestellt werden. Doch der konnte mit Monaten Vorlauf nicht bis zur Verhandlung zu Ende bearbeitet werden. Wo das Paket gelandet ist, blieb im Dunkeln.

Um sich in diesem zweiten Fall nicht mehr Ärger als notwendig einzuheimsen, zahlte sie dem Geschädigten 250 Euro vor dem Verhandlungstermin zurück. „Den Restbetrag habe ich heute dabei“, wollte Bettina A. ihre Geldbörse im Gerichtssaal zücken. Der Richter wertete ihr nachträgliches Verhalten in den Fällen als „aktive Schadenswiedergutmachung“ – und zeigte letztlich Gnade. Auch wenn die Wittenbergerin die Straftaten beging, als sie noch auf Bewährung wegen vorheriger Verurteilungen wegen Betruges war.

Die Schadenswiedergutmachungen beeindruckten den Staatsanwalt wenig. „Das ist eine Selbstverständlichkeit“, meinte der Rechtsvertreter und forderte für die in Lohn und Brot stehende Mutter sieben Monate hinter Gittern.

Dritte Bewährungsstrafe kommt hinzu: elf Monate

Nachdem bisher neben Geldstrafen eine neun- und eine zehnmonatige Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, in ihrem Bundeszentralregister stehen, kommt nun eine dritte Bewährungsstrafe hinzu: elf Monate. Allerdings kann sie auf freiem Fuß bleiben. Das Urteil begründete Richter Sprigode unter anderem mit der Tochter der Angeklagten und deren Verantwortung, die sie für das Kind übernimmt.

Ihre Bewährungshelferin soll ihr nach wie vor auf den Weg der Tugend zurückhelfen. Die Helferin hat jedoch eine gespaltene Meinung über ihre Klientin. Einerseits ist sie „fleißig, sich eine Perspektive zu schaffen“, doch andererseits „geht sie nicht offen mit ihren Straftaten um“, erzählte die Bewährungshelferin.

So verschwieg die Wittenbergerin ihrer Betreuerin zunächst nicht nur die aktuell angeklagten Betrügereien, sondern auch, dass bei der Neuruppiner Staatsanwaltschaft bereits die nächste Anklage liegt – wegen Sozialleistungsbetrugs. Deshalb könnte ihr immer noch ein erster Aufenthalt hinter Gittern drohen.

Von Susann Salzmann