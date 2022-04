Freizeitzentrum in Perleberg: Neues Zelt für das Sommercamp

Perleberg

Das Jugend- und Freizeitzentrum „Effi“ der Stadt Perleberg hat ein neues Zelt für das jährliche Sommerferiencamp am Rudower See in Lenzen samt Zubehör angeschafft. „Unsere bisherigen Betreuerzelte sind nach vielen Einsätzen in der Vergangenheit in die Jahre gekommen. Wassereinbrüche und Einrisse in der Folie zwangen uns dazu, nach Alternativen zu suchen“, teilt Einrichtungsleiterin Kerstin Oesemann mit.

Schnell hatte man sich für ein Familienzelt entschieden, in dem immer zwei Betreuer zusammen untergebracht werden können, heißt es weiter. „Abgedunkelte Schlafkabinen, groß, stabil und leicht aufzubauen“, fasst Kerstin Oesemann die Vorteile des neuen Zeltes zusammen.

VR-Bank Prignitz spendet 1000 Euro

Finanziert wurde dieses aus einer Spende in Höhe von 1000 Euro von der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz. Nicole Bahr, die das neue Zelt vor wenigen Tagen an Kerstin Oesemann übergab, freut sich, dass die Volks- und Raiffeisenbank dieses Projekt unterstützen kann. „Mit dem Sommercamp wird den Kindern und Jugendlichen der Region in der Regel jedes Jahr eine tolle Möglichkeit geboten, vor allem jetzt wieder nach den zahlreichen Einschränkungen durch Corona, zu entspannen, Freunde zu finden und neue Erfahrungen zu machen. Wir waren im letzten Jahr bereits einmal vor Ort. Die Kinder haben im Camp eine Menge Spaß.“

Lesen Sie auch:

Anmeldungen für Sommerferiencamp möglich

Auch in diesem Jahr wird das Sommercamp des Jugend- und Freizeitzentrums wieder in den ersten drei Wochen der Sommerferien stattfinden. Seit dem 25. April sind dafür Anmeldungen in der Einrichtung möglich.

„Wir sind jetzt wieder ein Stück besser aufgestellt in unseren Möglichkeiten beim Sommercamp“, sagt Kerstin Oesemann.

Von Marcus J. Pfeiffer