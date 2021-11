Frija Omina produziert jetzt in Perleberg Textilien

Perleberg

Eigentlich ist die Produktionsstätte von Frija Omina in Tangendorf (Gemeinde Groß Pankow) erst vor gut einem Jahr erweitert worden. Dort war das Obergeschoss ausgebaut worden.

Doch die Geschäfte laufen gut – so gut sogar, dass der nachhaltige Textilhersteller sich nicht an der alten Produktionsstätte erneut erweitert, sondern für seine Produktion jetzt gleich einen neuen Standort gesucht hat: in Perleberg an der Berliner Straße 1.

„Die stetig wachsende Kundenzahl und das immer größer werdende Sortiment lassen indes unsere Räumlichkeiten in Tangendorf aus allen Nähten platzen“, sagt dazu Firmenchefin Nele Winter, „umso mehr freuen wir uns, dass wir in Perleberg neuen Raum für unsere offene Manufaktur gefunden haben.“

Einblick in der Textilproduktion in Perleberg

Unterstützung hatte Frija Omina dabei vom TGZ Prignitz, das sich „ganz doll engagiert“ habe. Am kommenden Freitag, 19. November, ist ab 11 Uhr die feierliche Eröffnung angesagt, zu der unter anderem auch Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura kommen wird. Die Veranstaltung ist öffentlich, und man kann sich dort gerne über die Produktion informieren.

„Wir werden erzählen, wie wir produzieren, und es gibt ein kleines Rahmenprogramm“, sagt Nele Winter, „im Rahmen der Neueröffnung verlosen wir Einkaufsgutscheine für das Sortiment von Frija Omina und zeigen Ihnen, welche Stoffe verarbeitet werden.“

Der Erlös aus der Tombola kommt dem neuen Kinder- und Jugendkulturzentrum des SOS Kinderdorfs Prignitz zu Gute.

In allen Produkten steckt trotz modernster Nähmaschinentechnik auch weiterhin viel Handarbeit. Quelle: Andre EngelmannAndre Engelmann

In Tangendorf konzentriert man sich auf Design und Entwicklung

Statt 120 Quadratmeter Produktionsfläche in Tangendorf hat man nun in Perleberg 200 Quadratmeter zur Verfügung. Gleichzeitig ist auch die Zahl der bei Frija Omina Beschäftigten von vier auf sieben gestiegen.

Der Standort Tangendorf bleibt trotzdem bestehen. „Dort machen wir Design und Entwicklung. Die reine Produktion läuft in Perleberg“, erklärt Nele Winter. Sie freut sich, jetzt zweieinhalb mal so viel Fläche für ihre Firma zur Verfügung zu haben – und damit sollte die Produktionsstätte erst einmal eine ganze Weile ausreichen.

Seit 2012 produziert Frija Omina in Deutschland nachhaltige Bekleidung, Unterwäsche und Bademode in Bio-Qualität. Dafür steht auch der ungewöhnliche Firmenname: Frija ist eine nordische Göttin, die für den Einklang mit der Natur und deren Rhythmen steht. Omina ist die Mehrzahl von Omen.

Frija Omina setzt voll auf Nachhaltigkeit

Das Unternehmen wurde von Nele Winter gegründet und steht bis heute für den Wandel von der Wegwerfmode hin zu einer ökologischen Slow Fashion.

„Der Fokus geht ja immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit“, sagt sie. Die Produkte von Frija Omina seien „zu 100 Prozent in Europa hergestellt“.

Zunächst in Berlin und ab 2016 am Produktionsstandort Tangendorf entstanden Ideen für neue Modelle und Schnitte, die Gestalt annehmen und Kunden weltweit begeistern – Anfragen gab es auch schon aus New York.

Die Corona-Zeit konnte die Firma allein deswegen gut überbrücken, weil ihr Hauptgeschäft schon immer online gelaufen ist.

Eine Näherin von Frija Omina bei der Arbeit. Quelle: Bernd Atzenroth

In der Prignitz wird zugeschnitten und genäht

Frija Omina bezieht ihre Rohstoffe nach eigenem Bekunden ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau oder aus dem zertifizierten Recycling. Dabei achtet das Label immer auf möglichst kurze Wege zwischen Rohstoff und fertigen Produkt. Von der Baumwollpflanze, über den Nähfaden bis zum Endprodukt entsteht ein durch und durch europäischer Artikel.

Hier in der Prignitz finden der Zuschnitt und das eigentliche Nähen statt. In allen Produkten steckt trotz modernster Nähmaschinentechnik auch weiterhin viel Handarbeit.

Zum Kundenkreis von Frija Omina zählen laut Nele Winter Menschen, die Wert auf „made in Germany“ legen und welche die Arbeit hinter einem Kleidungsstück wertschätzen. Boutiquen, Wäschespezialisten und Concept Stores im ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus werden ebenso beliefert wie private Endkunden.

Von Bernd Atzenroth