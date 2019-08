Perleberg

Die musikalische Seite von Rainer Schneewolf war der Prignitzer Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Zum Wahlkampfauftakt in Perleberg ließ der grüne Direktkandidat diesen Teil seiner Persönlichkeit aufblitzen, indem er an der Geige zusammen mit drei Mitstreitern Eigenkompositionen zum Besten gab, an der Bratsche Wolfgang Herms, am E-Piano Benjamin Jargow und an der Darabuka, einer arabischen Trommel, Henning Hinrichs. „Anouschka“ hieß das erste Stück, und das schöne Instrumental ist seiner Frau gewidmet.

Eigenkompositionen trug der grüne Direktkandidat RainerSchneewolf (2.v.r.) mit drei Mitstreitern vor. Quelle: Bernd Atzenroth

Ausgerechnet beim zweiten Stück „Grüne Brise“ aber kam das Quartett nicht mehr wirklich zum Zuge. Die grüne Brise geriet kurzzeitig ins Stocken, weil direkt neben den Vieren das Fahrzeug der Perleberger Feuerwehr mit Drehleiter parkte – ein Service für das Filmteam um den Dokumentarfilmer Jean Boué, das so aus luftiger Höhe das Geschehen auf dem Kirchplatz an der Ecke zur Krämerstraße beobachte.

Dokumentarfilmer immer mit dabei

Denn nicht nur Rainer Schneewolf, sondern noch vier weitere Direktkandidaten im Landtagswahlkreis 1 standen am Perleberger Markttag Schirm an Schirm auf engstem Raum zusammen, um Wahlkampf zu machen.

Boué dreht mit seinem Team eine Dokumentation über genau jene fünf Kandidaten, die nun kaum 20 Meter auseinander die Bürger von sich überzeugen wollten. Und tatsächlich gab es eine Reihe von Leuten, die auf dem Weg zum Markt einen Parteiflyer nach dem anderen einsackten oder aber auch gezielt auf einen Kandidaten zugingen.

Gordon Hoffmann ließ den Ingo-Song zu Hause

Der CDU-Mann Gordon Hoffmann ist hinlänglich als musikaffines Showtalent bekannt und jüngst ebenfalls durch sein kompositorisches Talent aufgefallen – immerhin ist er der Autor des „ Ingo“-Liedes für seinen Spitzenkandidaten Ingo Senftleben.

Gordon Hoffmann, Direktkandidat der CDU bei der Landtagswahl 2019 im Wahlkreis 1 Quelle: Bernd Atzenroth

Doch hatte er seine Gitarre diesmal zu Hause gelassen. „Heute passt das eher nicht“, sagt er. Bei anderer Gelegenheit dann mal wieder, heute ist eher das Gespräch mit den Menschen im Wahlkreis angesagt. Der Wittenberger, der seit 2009 dem Landtag angehört, freut sich darüber – seit er CDU-Landesgeschäftsführer und Leiter der Wahlkampfzentrale ist, hat er noch viel mehr in Potsdam und im ganzen Land zu tun als bislang.

Oliver Czajkowski : „Kottermaul, das so spricht, dass es das Volk versteht“

Oliver Czajkowski wiederum hat einen Namen, der – so sieht er es auch selbst – wie Musik ist. Deshalb hat er ihn auch bei der Hochzeit von seiner Frau angenommen. Ansonsten legt der Mann Wert auf eine einfache Sprachmelodie und sein „Kottermaul, das so spricht, dass es das Volk versteht“. Immerhin hat ihn das nach nur einem Jahr in der AfD ins Wittenberger Stadtparlament und den Kreistag getragen.

Oliver Czajkowski, Direktkandidat der AfD für die Landtagswahl 2019 im Wahlkreis 1. Quelle: Bernd Atzenroth

Für die AfD hatte er sich entschieden, nachdem er am Brandenburgtag in Wittenberge Stände aller Parteien abgeklappert hatte. „Jetzt versuche ich es einfach noch höher“, sagt er zu seiner Kandidatur und legt Wert darauf, ein Arbeiterkind und „Prignitzer von klein auf“ zu sein.

Harald Pohle will Sprachrohr Prignitzer Interessen sein

Da aber kann Harald Pohle voll mithalten, der nur fünf Meter von Czajkowski entfernt für die SPD Wahlkampf macht. Seit 1993 ist er in der SPD – ein entscheidender Punkt für den Eintritt in die Partei war, dass er aus einer Arbeiterfamilie kommt, auch wenn er „auch christlich erzogen“ sei.

Harald Pohle, Direktkandidat der SPD bei der Landtagswahl 2019 im Wahlkreis 1. Quelle: Bernd Atzenroth

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist Harald Pohle kommunalpolitisch aktiv, ob als Bürgermeister von Cumlosen, als SPD-Unterbezirksvorsitzender oder als Vorsitzender des Prignitzer Kreistags. Dieser Hintergrund setzt seinen Ton: „Ich kenne die Prignitzer Interessen und möchte gern ihr Sprachrohr in Potsdam sein.“

Thomas Domres möchte diesmal das Direktmandat gewinnen

Bleibt noch Thomas Domres, dessen Wahlkampf zwangsläufig eine andere Note trägt. Seit 20 Jahren bereits sitzt der Perleberger für die Linke im Landtag – nun würde er gern auch einmal das Mandat im Wahlkreis direkt gewinnen. „Ich glaube in den vergangenen fünf Jahren viel erreicht zu haben“, sagt Thomas Domres und zählt gleich eine ganze Liste von Punkten auf, vom Rudower See bis zum Sadenbecker Flachlandspeicher.

Auch die Verwaltungsstrukturreform zählt für ihn dazu – schließlich sei die ja viel mehr gewesen als nur die abgesagte Kreisgebietsreform. Diese abgesagt und so auf die Ablehnung der Bürger reagiert zu haben, sieht er aber auch als „Qualitätszeichen“, denn schließlich habe man auf die Stimmung der Leute gehört.

Thomas Domres, Direktkandidat der Linken bei der Landtagswahl 2019 im Wahlkreis 1. Quelle: Bernd Atzenroth

Ein Problem teilt er mit Hoffmann: Als Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion bleibt weniger Zeit. „Dieses Amt ist aber auch ein Vorteil der Prignitz. Das Netz an Kontakten ist nicht schlecht.“ Bisher sei der Tag am Wahlstand gut gelaufen, sagt Domres. „Alles ist friedlich, und es gab viele Diskussionen“, fand er. Auch mit den anderen Kandidaten, vom direkt gegenüber stehenden AfD-Mann mal abgesehen.

Rainer Schneewolf wiederum hat zwischen zwei Musikstücken auch Wahlkampf gemacht und selbst einige detaillierte Statistiken zum Klimawandel aufbereitet: Aber: „Inhaltlich wurde nicht viel diskutiert“, hat er erfahren, „aber man spürt, dass sich etwas in Richtung grün bewegt.“ In Perleberg gab dafür Rainer Schneewolf den Ton vor.

Von Bernd Atzenroth