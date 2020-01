Schule und Stadt vereint gegen Rassismus und Hass

Perleberg

Das Gedenken an den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat in Perleberg einen festen Platz – sowohl bei der Stadt als auch beim Gymnasium. Und so konnte sich Bürgermeisterin Annett Jura darüber freuen, dass die Aula im Gymnasium an der Puschkinstraße bei der Gedenkveranstaltung der Stadt Perleberg am Montag fast bis auf den letzten Platz gefüllt war.

„Heute vor 75 Jahren fand das schrecklichste Kapitel der deutschen Geschichte ihr Ende“, sagte sie bei ihrer Begrüßung, „danach begann ein neues Kapitel, für welches wir Verantwortung tragen. Es ist an uns, dass die Ereignisse nicht verwässert,verfälscht oder geleugnet werden.“ Damit setzte sie den Ton für die Veranstaltung.

„Zivilisationsbruch, der ohne Antisemitismus nicht möglich gewesen wäre“

Die Gedenkrede hielt diesmal Thomas Domres, Landtagsabgeordneter der Linken aus Perleberg. Er erinnerte zunächst an das entsetzliche Elend, das Soldaten der Roten Armee in Auschwitz am 27. Januar 1945 vorfanden, und bezeichnete die Ermordung von 1,1 Millionen Menschen in Auschwitz als Zivilisationsbruch, der nicht möglich gewesen wäre ohne den zuvor seit Jahren wachsenden Antisemitismus. Für Domres gibt es nur eine Konsequenz daraus: „Nie wieder Krieg – nie wieder Faschismus.“

Eine Schülerin las einen Text zum Thema. Quelle: Bernd Atzenroth

„Heute, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz“, sagte der Landtagsabgeordnete, „sind wir verpflichtet, immer wieder deutlich zu machen, dass Hass und Ausgrenzung in unserer Stadt keine Verbreitung finden dürfen.“

Schülerinnen trugen Texte vor

Domres ging auch auf Facebook-Kommentare zur Ankündigung der Veranstaltung ein, in denen vom „Schuld-Kult“ die Rede war und in denen versucht wurde, die Bedeutung des Ereignisses zu relativieren. Seine Schlussfolgerung: „Mit der Aufklärung der Verbrechen des Nationalsozialismus werden wir niemals fertig und dürfen wir niemals aufhören.“

Für Annett Jura ist klar, dass diese Art des Gedenkens aufrecht erhalten werden muss. Sie freute sich, dass zwei Schülerinnen des Gottfried-Arnold-Gymnasium Textpassagen zum Thema herausgesucht hatten und vortrugen. Für die musikalische Untermalung sorgten das Blechbläserensemble des Gymnasiums sowie Antonia und Lukas Zado an Geige und Klavier.

Auch Pritzwalker Kommunalpolitiker kamen

Im Publikum saßen auch Vertreter aus den Nachbarkommunen. Schon seit einigen Jahren kommen Wittenberger Stadtverordnete zu dieser Veranstaltung. Diesmal kamen auch Pritzwalker Kommunalpolitiker: Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Volker Hoffeins (Freie Wähler), und Siegbert Winter ( SPD) wohnten der Gedenkfeier bei, worüber sich die Perleberger Bürgermeisterin besonders freute.

Annett Jura begrüßte auch den Ersten Beigeordneten des Prignitzer Landrats, Christian Müller, ihre Plattenburger Amtskollegin Anja Kramer sowie den Leiter des Gottfried-Arnold-Gymnasiums, Veit Goralczyk-Pehl, und seine Stellvertreterin Marion Krieg. Die Perleberger Stadtverordneten jeglicher Richtung waren auch vertreten. Unerwartet für viele saßen im Publikum auch Vertreter der AfD.

Schüler führten Gedenkmarsch an

Im Anschluss an die Gedenkfeier der Stadt führten Schüler des Gottfried-Arnold-Gymnasiums mit ihrem Banner „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ den jährlichen Gedenkmarsch zum Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Perleberger Marienplatz an. Ihnen schlossen sich Mitglieder des Bundes der Antifaschisten, aber auch andere Bürger an.

Von Bernd Atzenroth