Kostenlos bis 13:23 Uhr Gemeindevertreter wollen bessere touristische Vermarktung des Königsgrabes von Seddin Während am Königsgrab von Seddin die zweite Grabungswoche zuende geht, hat sich einige Kilometer weiter im Rathaus von Groß Pankow der Hauptausschuss Gedanken gemacht, wie man das archäologische Highlight besser bekannt machen kann. Die Verwaltung soll Impulse geben.

Von den aktuellen Grabungen in Seddin ließ sich auch der RBB anlocken und schickte eine Reporterin (links). Der Beitrag wurde am Dienstag in den Nachrichten gesendet. Quelle: Stephanie Fedders