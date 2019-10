Geplante Radwegsanierung in Plattenburg: Verwaltung soll nachbessern

Krampfer

Die Gemeinde Plattenburg und das Ringen um die Sanierung eines Radweges – es wird langsam zu einer unendlichen Geschichte. Auch im dritten Anlauf in diesem Jahr gelang es dem Ausschuss für Bau und Planung nicht, eine Beschlussempfehlung abzugeben. Stattdessen liegt der Ball jetzt wieder bei der Verwaltung.

Für die Sanierung könnten 90 Prozent Fördermittel fließen

Obwohl der öffentlich-rechtliche Vertrag mit dem Landkreis, der als Antragsteller für die Fördermittel in Höhe von 90 Prozent fungiert, seit vergangenem Jahr vorliegt, der betroffene Abschnitt der Bischofstour zwischen Kletzke und der Gemarkungsgrenze Bad Wilsnack mehrfach in Augenschein genommen wurde und zuletzt der Tourismusverband auf die Bedeutung der überregionalen Radwege aufmerksam gemacht hat, nahm die Diskussion am Montag in Krampfer noch einmal Fahrt auf.

Lebhaft wurden Worte gewechselt – und dieses Mal nicht nur in den Reihen der Ausschussmitglieder, sondern auch unter Beteiligung einer Bürgerinitiative „Bischofsweg retten – Fahrradwegemittel-Betrug stoppen“.

Ausschussvorsitzender Andreas Wilde erlaubte Beiträge der aufgebrachten Bürger zu dem Tagesordnungspunkt, nachdem sich die Verwaltung von der BI fragen lassen musste, warum eine Sammlung von 300 Unterschriften gegen den Ausbau trotz Einwurfs in dessen Briefkasten nicht angekommen sei. Darauf konnte keiner der drei Mitarbeiter eine Antwort geben. Bürgermeisterin Anja Kramer oder ihr Stellvertreter Detlef Brenning waren nicht anwesend.

Anwohner wollen keine Straße für Pkw

Das eigentliche Ziel, einen rund 7,5 Kilometer langen Abschnitt der „Bischofstour“ zu ertüchtigen, rückte bei dem Schlagabtausch häufiger in den Hintergrund. Stattdessen entzündeten sich die Gemüter an einem Nebeneffekt des geplanten Ausbaus auf drei Meter Breite: Die mögliche Befahrung mit Autos.

Andreas Wildes Einlassung, den Weg mit einem Jeep abgefahren zu sein und die Äußerung, dass der Weg nicht als reiner Radweg zu bezeichnen sei, rief die Plattenburger auf den Plan. Christoph Rechberg wies darauf hin, dass es sich um einen Waldweg handelt, auf dem Autos nicht fahren dürfen. „Mit einem Fahrradweg haben wir kein Problem, wir wollen aber keine Straße für Pkw.“ Das sei irrsinnig.

Ausschussmitglied Karsten Krüger bekräftigte, dass man keine Straße bauen wolle. Man könne den Weg ja für den Durchgangsverkehr sperren. Er versuchte den Blick stärker auf den Tourismus zu lenken. „Die Plattenburg ist nicht so frequentiert, wie wir uns das wünschen“, sagte Krüger. Daher müsse man gute Bedingungen schaffen für die Urlauber. „ Bad Wilsnack ist auch daran interessiert, das wir einen vernünftigen Weg haben.“

Verwaltung soll prüfen, ob der Weg schmaler gebaut werden kann

Uwe Schaeffer, der zu den 13 Gemeindevertretern gehört, die dem Vertrag schon in der Sitzung im Dezember vergangenen Jahres nicht zustimmten, blieb bei seiner ablehnenden Haltung. Er frage sich, wo der Sinneswandel bei den Kollegen herkäme. „Ich habe mit mehreren Bürgern gesprochen und nicht einen getroffen, der diese Maßnahme will“, sagte Schaeffer. Der Bau sei „wirtschaftlicher Wahnsinn“. Sein Verdacht: „Der Tourismusverband will uns das aufdrücken.“

Obwohl Andreas Wilde zu Beginn signalisierte, für die Investition zu sein und andeutete, dass auch die Mehrheit der Ausschussmitglieder seine Meinung teilen und zustimmen würde, gab es nach dem Meinungsaustausch keine Empfehlung für die Vertragsunterzeichnung, sondern einen Auftrag an die Verwaltung der Gemeinde.

Die müsse nun prüfen, ob der Radweg auch schmaler gebaut werden kann, damit er nur als solcher genutzt wird. „Es soll keine Rennpiste entstehen“, erklärte Wilde. Auch der Landkreis soll seinen Teil dazu beitragen und den Vertrag so ausgestalten, dass der Weg als reiner Radweg zu nutzen sei, sagte der Ausschussvorsitzende.

Uwe Schaeffer stimmte dagegen, Wilde, Krüger, Andree Güger, Björn Oldach und Roland Zippel dafür.

Von Stephanie Fedders