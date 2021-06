Perleberg

Von Ehrlichkeit hielt Chantal C. (Name geändert) offensichtlich nicht allzu viel. Mit ihrer jüngsten Tat im letzten Jahr überspannte sie aber gehörig den Bogen dessen, was erlaubt ist. Während sie sich ein Ballkleid gönnen wollte, sollten andere bezahlen. Nun aber muss die Wittenbergerin bezahlen – und zwar mit einer dreistelligen Geldstrafe.

Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft warf der Angeklagten vor, eine Warenhausbetrügerei begangen zu haben. Konkret löste sie eine Bestellung beim Versandhändler Zalando aus. Ein Ballkleid für insgesamt 25 Euro sollte es sein. Das Kleid kam wie bestellt – und auch die Lieferadresse stimmte. Auch ihren Vornamen tippte die Angeklagte noch wahrheitsgemäß in die Maske des Versandhändlers ein.

Das war’s dann aber auch schon mit wahrheitsgemäßen Angaben. Schon beim Nachnamen log die Frau und gab sich zu Unrecht als Ehefrau ihres Freundes aus, bei dem sie zu dieser Zeit lebte. Von dessen Computer meldete sie sich bei Zalando an und brachte die Bestellung erst auf den Weg.

Firmenadresse aus Norddeutschland angegeben

Noch dreister wurde es schließlich bei der Rechnungsadresse. Sie wählte eine Firmenadresse aus Norddeutschland. Genauer gesagt aus der Metropolregion Hamburg. Damit der Betrug nicht sofort auffliegt, entschied sich die vorbestrafte Angeklagte für keine Fantasiefirma, sondern für ein Unternehmen, dass tatsächlich in Hamburg ansässig ist. Die Firmenanschrift stimmte. Nur hatte keiner der Unternehmensmitarbeiter bei Zalando bestellt. Und schon gar nicht auf Rechnung der Firma.

Als die Zalando-Rechnung im Hamburger Briefkasten landete, erstattete das Unternehmen Anzeige. Was Chantal C. selbst zu den Vorwürfen sagt, blieb unklar. Sie hielt es nicht für nötig, mit pünktlichem Erscheinen ein halbwegs positives Bild vor Gericht abzugeben. Sie blieb dem Prozess fern. Nur ihr ehemaliger Lebensgefährte, an dessen Adresse das Ballkleid geliefert wurde, erschien. Einen Reim, wo sich seine Ex aufhielt, konnte er sich nach eigenen Angaben aber auch nicht machen.

Urteil: Strafe von 900 Euro

Um den Fall endlich ad acta legen zu können, wird der Betrügerin in den nächsten Wochen ein Brief der Staatsanwaltschaft mit einer Strafe von insgesamt 900 Euro zugehen. Zwar war der Warenwert, um den es sich handelte, eher gering, doch immerhin zählte das Bundeszentralregister genau acht Vorstrafen der Wittenbergerin.

Vieles wurde zwar nach Jugendstrafrecht eingestellt; andere Sachen aber wurden bereits mit einer Geldstrafe geahndet. Damit der jüngst angeklagte Betrug eine Lehre für die Wittenbergerin ist, sollte die Strafe empfindlich hoch ausfallen. Ob sie die 900 Euro tatsächlich zahlt, bleibt jedoch abzuwarten. Gegen den Strafbefehl kann sie Einspruch einlegen. Dann muss das Verfahren ein weiteres Mal aufgerollt werden.

Von Susann Salzmann