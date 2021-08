Glaskunst für Wilsnacker Wunderblutkirche

Bad Wilsnack

Die Fenster leuchten bereits – zumindest hat Christian Richter die kleinen Modelle zum Leuchten gebracht, die in der Wilsnacker Wunderblutkirche sehr anschaulich zeigen, wie die sieben Glasfenster in der Sakristei und in der Wunderblutkapelle einmal aussehen sollen.

Entschieden hat man sich für die Entwürfe der aus Japan stammenden Künstlerin Leiko Ikemura. Damit hat man eine renommierte Gegenwartskünstlerin für das Vorhaben gewonnen, ganz so wie erhofft. Ikemura, die lange Zeit in Spanien und der Schweiz gelebt hat, hatte sich bereits im Winter zusammen mit ihrem Mann das Gotteshaus angeschaut und sich so zu ihrer Arbeit inspirieren lassen.

Leiko Ikemura holte sich in der Kirche die Inspiration

„Es hat uns nachhaltig beeindruckt, wie sie den Ort aufgreift“, sagt dazu Christian Richter, der sich für die Kirchengemeinde Bad Wilsnack um die Sanierungs-, Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten in der Kirche und auf ihrem ganzen umgebenden Areal kümmert.

Miniaturmodelle mit den Fenstermotiven für Sakristei und Wunderblutkapelle kann man in der Wunderblutkirche bereits bewundern. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Gestaltung von insgesamt sieben Glasfenstern war in dem Glaskunstwettbewerb ausgeschrieben, der im Juni 2020 mit einem Glassymposium begonnen hatte. Die Jury trat danach auch zum ersten Mal zusammen – sie war besetzt mit vielen wichtigen regionalen Akteuren, aber auch überregional renommierten Fachleuten.

Jury entschied zwischen 20 Entwürfen

Für de Wettbewerb wurden schließlich 20 Entwürfe eingereicht. Wegen Corona konnte sich die Jury erst im Frühjahr zu ihrer Abschluss-Präsenzsitzung treffen und entscheiden. Zur Zeit läuft die Suche nach einer Glaskunstmanufaktur, die nach den Entwürfen der Künstlerin die sieben Fenster anfertigt. Es ist im übrigen laut Richter nicht schwierig, Interessenten zu finden: „Sowohl die Künstler als auch die Glasmanufakturen wollen das gerne für die Wunderblutkirche machen“, sagt er. „Der Plan ist es, dass wir Pfingsten 2022 die Fenster präsentieren können“, erklärt Richter. Bis dahin soll alles in den Räumen so hergerichtet sein, „dass alles bereit ist, wenn die Fenster kommen“.

Diakonie ist ins Inspektorenhaus eingezogen

Man dreht da an einem gewaltigen Rad in Bad Wilsnack. Schließlich ist die Kirche ein Denkmal nationaler Bedeutung. Diesem Anspruch entsprach nicht nur der Glaskunstwettbewerb – er gilt für die gesamte Neugestaltung der Kirche und ihres Umfeldes. Christian Richter kann dabei Fortschritte vermelden: Mittlerweile ist die Diakonie ins sanierte Inspektorenhaus eingezogen. „Die Immobilienpflege ist schon dort, und im Oktober macht auch die Tagespflege auf“, erklärt er dazu.

Die Diakonie ist bereits im sanierten Inspektorenhaus eingezogen. Ab Oktober betriebt sie dann hier ihre Tagespflegeeinrichtung. Quelle: Bernd Atzenroth

Pilgercafé wird jetzt hergerichtet

Das heißt auch: Endlich geht es mit den Arbeiten am geplanten Pilgercafé voran, das dort einzieht, wo vorher die Diakonie gesessen hat. Richter bezifferte die Bauzeit mit acht Wochen. Dann soll das Café auch schnell eröffnet werden, „damit die hochmotivierte Betreiberin endlich loslegen kann“. Im Café soll es auch eine Produktionsstrecke für Lieferung außer Haus geben. Dass das Café nun bald Realität wird, freut Richter sehr: „Das ist für die Leute Empfangskultur“, sagt er.

Im Inspektorenhaus wiederum steht das Obergeschoss noch leer. „Das werden wir in nicht allzu ferner Zukunft als Kirchengemeinde ausbauen“, sagt Richter. Dies solle passend zur jetzigen Nutzung geschehen. Vorstellbar sei, dass eine seniorengerechte WG einzieht.

Dachsanierung gestaltet sich schwieriger als erwartet

Momentan befinde man sich bei der Kirche selbst „direkt im sechsten Bauabschnitt“. Und der ist von außen gut zu sehen. Denn noch immer geht es um die Dachsanierung. An der Nordseite ist jetzt eine provisorische Bitumendecke aufgebracht worden – darunter waren wiederum „ungekannte Schadstellen“ gefunden worden. Verfaulte Balkenköpfe zum Beispiel, was vorher nicht zu sehen war; es musste also viel Holz ausgetauscht werden.

Interessierte können in der Kirche die Baupläne studieren. Quelle: Bernd Atzenroth

Glücklicherweise sei mit den Handwerkern eine Lösung gefunden worden, wie Richter überhaupt voll des Lobes für seine Arbeiter ist. Man werde nun nahtlos in den siebten Bauabschnitt rutschen, sagte Richter weiter. In diesem geht es dann um Arbeiten an der Ostseite der Kirche und das Restdach.

Das Vorhaben benötigt eine Folge-Förderung

Aber: Die Kostenschätzungen von 2013 „haben natürlich hinten und vorne nicht gereicht“, sagt Richter. Das führt dazu, dass man mit den vorhandenen Mitteln weniger im Innenraum schafft als geplant.

Darum bemühen sich Richter und seine Mitstreiter nunmehr um eine Folge-Förderung. Die jetzige Bundesförderung läuft im Herbst 2022 aus. „Dafür brauchen wir politische Unterstützung“, betont Richter. Immerhin hat der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (CDU) bei einem Besuch schon seine Unterstützung bekundet. Ein klares Pro dafür gibt es auch vom landeskirchlichen Bauausschuss. Richter hofft nun, auch für die Zukunft Fördergeld vom Bund zugesagt zu bekommen. Schließlich gibt es bei allen aufgetretenen Schwierigkeiten ja auch viel Positives zu vermelden. „Das Gesamtkonzept beginnt zu leben“, sagt Richter.

Von Bernd Atzenroth