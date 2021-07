Am Kriegsende wurden in Glöwen (Gemeinde Plattenburg) sechs Männer von russischen Soldaten erschossen. Wo die Leichen vergraben wurden, ist bis heute unklar. Jetzt könnten Spürhunde helfen, die sterblichen Überreste doch noch zu finden.

Glöwen: Neue Suche nach den am Kriegsende erschossenen Männern

