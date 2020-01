Groß Pankows Verwaltung setzt auf Heimarbeit

Groß Pankow

Es müssen nicht immer die Städte in der Prignitz sein, die als Vorreiter für moderne Verwaltungen auftreten. Auch auf dem Land sind innovative und vor allem zeitgemäße Ansätze zu finden. Ein Beispiel dafür liefert die Gemeinde Groß Pankow. Seit Jahresbeginn können die Angestellten von zuhause aus arbeiten.

Schwierige Suche nach geeignetem Personal

Als Bürgermeister Marco Radloff diesen Schritt in der letzten Gemeindevertretersitzung 2019 verkündete, zeigten sich die Kommunalpolitiker sehr aufgeschlossen gegenüber der Idee. Sie folgten der Argumentation des Verwaltungschefs, mit diesem Angebot die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Denn auch in Groß Pankow ist die Suche nach geeigneten Kräften ein anspruchsvolles Unterfangen.

„Es ist mittlerweile in allen Bereichen schwierig, Personal zu finden und zu halten“, erklärte Radloff den Abgeordneten. Gebe es pro Stellenanzeige zwei bis drei Bewerber, sei das schon eine gute Quote. „Wenn es Fachkräfte sind, die sich bewerben, ist es ein Glücksfall“, sagte Radloff.

Da könne das Argument „home-office“ schnell den Ausschlag geben. Und so startete die Verwaltung im Jahr 2018 mit der Testphase und der Vorbereitung, um die Voraussetzungen zu schaffen. Vor allem galt es, die entsprechende Technik dafür bereit zu halten.

Die erste Mitarbeiterin macht Heimarbeit

Heute steht im Rathaus ein Rechner, der das Computer-Netzwerk in der Verwaltung zusammenführt und auch den Zugriff von außen erlaubt. Ohne diese Möglichkeit wäre Heimarbeit nicht machbar. Zudem erhalten die Mitarbeiter Laptops, an denen sie zuhause arbeiten.

Die erste Mitarbeiterin hat das Angebot angenommen und eine Dienstvereinbarung unterschrieben. Am 2. Januar erfolgte der Startschuss. An zwei Tagen in der Woche ist die Arbeit in den eigenen vier Wänden erlaubt. Weitere Interessenten gebe es bereits.

Bislang läuft das Projekt für alle Seiten zufriedenstellend. „Der Zugriff funktioniert problemlos“, schildert Marco Radloff mit Blick auf die technische Seite des Angebotes.

Groß Pankow setzt große Hoffnung in den Breitbandausbau

Um langfristig noch mehr Angestellten diese Möglichkeit einzuräumen, ist die Gemeinde zwingend auf eine vernünftige Versorgung mit schnellem Internet angewiesen. Das sei längst noch nicht in allen Ortsteilen der Fall. Groß Pankow setzt daher große Hoffnungen in den Breitbandausbau im Landkreis, der in diesem Jahr starten soll.

Ergänzend wünscht sich Marco Radloff auch eine Verbesserung beim Mobilfunknetz. Auch hier gebe es innerhalb der rund 250 Quadratkilometer großen Gemeinde noch viele weiße Flecken. Das könne im schlimmsten Fall den Ausschlag geben, warum jemand nicht in die Prignitz zieht.

Auf die Öffnungszeiten im Rathaus wird die Heimarbeit keine Auswirkungen haben. Die Tage, an denen Bürger vorbeikommen können, sind vertraglich ausgeschlossen. Das gilt auch für die Bereiche, die besonders viel Kundenkontakt haben, wie beispielsweise das Einwohnermeldeamt. Regelmäßig werden auch in diesem Jahr wieder Sprechzeiten am Sonnabend angeboten.

Von Stephanie Fedders