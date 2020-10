Groß Werzin

Nicht eine Strohmiete oder gar der Wald selbst, wie zunächst vermutet, brannte am frühen Samstagabend in der Nähe Groß Werzin (Gemeinde Plattenburg) – es handelte sich um einen Hochstand. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Volker Lehmann war vor Ort. Um den Hochstand hätten Reifen gelegen, die auch in Brand geraten seien, berichtet er vom Einsatzgeschehen.

Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Jedoch hält Lehmann Brandstiftung für nicht unwahrscheinlich.

Zunächst war ein Waldbrand vermutet worden

Es war kurz nach 18 Uhr, als einige Feuerwehren aus dem Landkreis in Richtung Groß Werzin (Gemeinde Plattenburg) ausrückten. Der Schein des Feuers war noch in Perleberg zu sehen, weshalb MAZ-Informanten zunächst vermuteten, dass es sich um einen Waldbrand handelt. Lehmann war aber zunächst berichtet worden, dass eine Strohmiete brenne

Beides stellte sich als falsch heraus. Die Feuerwehren aus Perleberg und Bad Wilsnack sowie verschiedene kleinere Wehren hatten sich auf den Weg zum Brandort gemacht, wo sie dann den brennenden Hochstand vorfanden. Gegen 19 Uhr war dann das Feuer gelöscht.

Von Bernd Atzenroth