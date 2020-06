Perleberg

Einen solchen Einsatz hatte die Perleberger Feuerwehr seit langem nicht mehr: In die Stepenitz ist eine größere Menge Öl geflossen. Das sorgte am Freitagabend für einen stundenlangen Einsatz der Perleberger Feuerwehr, der kurz nach 18.30 Uhr begann und bis nach Mitternacht andauerte. Ralf Arnoldt war Einsatzleiter. Die gute Nachricht: Die Gefahr konnte wahrscheinlich gebannt werden. Aber das war nicht einfach.

Zur Galerie Schreck am Abend: Offenbar aus Rohr der ehemaligen Araltankstelle könnte Diesel in die Stepenitz ausgetreten sein – so der Stand am Freitagabend. Hier ein paar Eindrücke vom Einsatz der Perleberg Feuerwehr.

Als Ursache für die Verschmutzung machten die Brandschützer ein Rohr aus, das von der ehemaligen Araltankstelle direkt neben der Eisenbahnbrücke über die Stepenitz stammt. Es gelang mit Hilfe der Wittenberger Feuerwehr schließlich, das Rohr abzudichten.

Anzeige

Mit dem Schlauchboot auf Ursachensuche

Besonders viel Öl hatte sich unter der Eisenbahnbrücke angesammelt. Dort war eine größere Fläche bedeckt. Woher es kam, wusste man zunächst nicht. Nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Untere Wasserbehörde und die Polizei waren vor Ort vertreten. Sie nahmen Proben und versuchten, den Verursacher ausfindig zu machen, indem sie der Ölspur flussaufwärts folgten. Dabei kam auch das Perleberger Feuerwehr-Schlauchboot zum Einsatz.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Tankstelle ist schon von Jahren eigentlich komplett abgebaut worden – wo sie war, ist eigentlich Wiese. An das Rohr kamen die Katastrophenschützer nur vom Goethepark aus heran .– es befand sich direkt auf der anderen Seite.

Provisorische Ölsperre am Stepenitzwehr

So wurde nun die Wittenberger Feuerwehr um Mithilfe gebeten, die auch für die Ölbekämpfung ausgerüstet ist. Bei ihr wurde eine Blase angefordert, um damit das offenbar lecke Rohr abdichten zu können. Das gelang schließlich, wobei die Wittenberger Helfer selbst nicht zum Einsatz kommen mussten.

Großeinsatz für die Perleberger Feuerwehr: Auf der Stepenitz ist öl zu beseitigen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Derweil waren die Perleberger Feuerwehrleute auch damit beschäftigt, eine provisorische Sperre am Stepenitzwehr nahe der Wittenberger Chaussee in Höhe der dortigen Kleingartenkolonie zu errichten. Mit der selbst gebastelten Ölsperre aus einem roten, mit Wasser gefüllten Schlauch und einem darüber befindlichen weißen Schlauch, der mit Luft gefüllt war, sollte zunächst verhindert werden, dass das Öl in Richtung Wittenberge abfließen kann.

Wittenberger Feuerwehr musste doch noch noch helfen

Doch die provisorische Ölsperre hat nicht gehalten. Kurz nach 22 Uhr kam doch noch die Feuerwehr Wittenberge mit den „professionellen“ Ölsperren zum Einsatz, um den Abfluss des Öls im Fluss verhindern zu können. Die Ölsperre blieb auf jeden Fall über Nacht auf der Stepenitz.

Die hinzugerufene Firma Becker Unweltdienste begann noch in der Nacht, das Benzin abzupumpen. Am Montag steht eine Überprüfung des jetzt verdichteten Rohrs an.

Einen ähnlichen Einsatz hatte die Perleberger Feuerwehr zuletzt im Jahr 2007, als von der Wttenberger Straße aus Öl in die Stepenitz floss.

Von Bernd Atzenroth