Am Ende fehlte eine Stimme. So aber reichte die „Bürgermeister-Mehrheit“ in der Gemeindevertretung von Breese, um das Bürgerbegehren abzulehnen, mit dem Einwohner den Beschluss zu einem Grundstücksverkauf in Groß Breese aufheben wollten.

Und das trotz einer Vorlage aus der Amtsverwaltung, die auf der Einschätzung eines Juristen basiert und für den Beschluss eine Zustimmung zum Bürgerbegehren vorschlägt. Amtsdirektor Torsten Jacob spracht in der Begründung von einer „neutralen Bewertung“ und zitierte auch noch aus einem Brief des Innenministeriums, der sich auf Initiative des Landtagsausschusses für Inneres und Kommunales mit der Gemengelage befasst hatte.

Das Innenministerium war davon ausgegangen, dass die Gemeindevertreter in Breese „rechtmäßig entscheiden“

Während der von der Verwaltung mit der Prüfung beauftragte Anwalt Dominik Lück zu dem Ergebnis kommt, dass das Bürgerbegehren „formell als auch materiell zulässig“ sei, ist das Innenministerium davon ausgegangen, „dass die Gemeindevertretung eine rechtmäßige Entscheidung treffen wird“.

Dem war nicht so. Nach Torsten Jacobs einleitenden Worten machte der ehrenamtliche Bürgermeister Werner Steiner (SPD) die Position seiner Fraktion klar: „Aus unserer Sicht hat sich nichts Neues ergeben.“ Und: „Wir haben nicht zuzustimmen, wenn wir das nicht wollen.“

Äußerungen, die andere Gemeindevertreter mit Befremden zur Kenntnis nahmen. „Wir machen so weiter, als wenn gar nichts festgestellt wurde“, sagte Bernd Kuhblank (Wählergemeinschaft Breese – Groß Breese – Kuhblank).

Bauvoranfrage der Firma Gutsche für Groß Breese wurde abgelehnt

Für weitere Irritationen sorgte die Information der Verwaltung, dass die Bauvoranfrage für das Grundstück in Groß Breese, auf dem sich die Firma Gutsche niederlassen will (die MAZ berichtete), abgelehnt wurde.

Breese: Die Initiatoren des Bürgerbegehrens prüfen weitere Schritte

Gemeindevertreterin Silke Last (Wählergemeinschaft), die zugleich Vertrauensperson für das Bürgerbegehren ist, erinnerte auch noch einmal an die Beteiligung. „Mehr als 300 Einwohner haben unterschrieben“, sagte Silke Last vor der Abstimmung.

Am Ende stimmten vier Gemeindevertreter mit ja, vier dagegen, und zwei enthielten sich.

Damit liegt der Ball jetzt bei den Initiatoren des Bürgerbegehrens, die überlegen, wie sie mit der Situation umgehen. „Wir prüfen, ob wir uns an das Verwaltungsgericht in Potsdam wenden“, sagte Silke Last auf MAZ-Nachfrage.

Von Stephanie Fedders