Gut gefüllte Flüsse in der Prignitz? Der Schein trügt

Pritzwalk

Vor wenigen Tagen an der Stepenitz zwischen Seddin und Kreuzburg: Der Fluss hat sein Bett verlassen und sich für seine Verhältnisse zu einem breiten Strom gemausert. In der blauen Stunde, die Zeit kurz nach Sonnenuntergang, scheint eine Seenlandschaft in der Dämmerung.

Gewässerschauen in der Prignitz abgesagt

Doch der Eindruck täuscht. Die Masse an Wasser ist ein kurzzeitiges Phänomen. Wer sich genauer mit dem Thema beschäftigt, weiß um die wirklichen Verhältnisse an den Gewässern in der Prignitz. Der Tag des Wassers am 22. März ist eine gute Gelegenheit, genauer hinzuschauen.

Von Berufs wegen macht das Frank Schröder, der Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Prignitz. Gemeinsam mit seinem Team hat er das Oberflächenwasser in der Region im Blick. Hauptaufgabe: Der Wasserrückhalt unter klimatisch veränderten Bedingungen.

Jetzt bricht eigentlich die Zeit an, in der der Landkreis zu den Gewässerschauen einlädt. Doch die Termine sind wegen der Verbreitung des Corona-Virus erst einmal abgesagt worden und sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Wasser- und Bodenverband Prignitz betreut 650 Wehre

Die Arbeit wird deswegen nicht weniger, der Verband betreut rund 650 Wehre und Stauanlagen in der Prignitz, die allesamt technisch fit gehalten werden müssen. Rund um die Gewässer gilt der Blick dem Zustand der Böschungen und Uferbereiche – Lebensraum für Biber und Co., die sich nicht immer so verhalten, wie es für Flora und Fauna am besten wäre.

Was an Wasser von oben dazukommt, hat in den vergangenen Jahren wenig Anlass zur Freude gegeben. Zu sehen ist derzeit der Niederschlag der letzten Monate. Nicht nur die Stepenitz, auch die Dömnitz oder die Elbe führen verhältnismäßig viel Wasser. Letztere weist bei Wittenberge derzeit einen Pegelstand von 3,93 aus. Im Dezember waren es gerade einmal um die 1,63 Meter.

Die Fachleute schauen langfristig auf die Entwicklung. Und die verheißt mit Blick auf 2018 und 2019 nichts Gutes. „Das sichtbare Wasser ist trügerisch wegen der Defizite der letzten beiden Jahre“, sagt Frank Schröder.

Grundwasserspeicher werden derzeit nicht aufgefüllt

Was man sehen kann, ist eben nur das Oberflächenwasser. Und das fließe zu schnell ab, als das es erhalten werden kann. Dementsprechend fehlt der Zufluss zu den Grundwasserspeichern. Welche Auswirkungen das auf die zur Verfügung stehende Menge an Wasser hat, ist erst mit Verzögerung zu sehen – als Folge der Trockenphasen und weltweiten Erwärmung.

„Das jetzige Oberflächenwasser steht erst in Jahrzehnten zur Verfügung“, erklärt Frank Schröder und spricht von einem „langwierigen Prozess“. Helfen kann nur mehr Regen und ein feuchtes Jahr 2020.

Um in diesen Phasen den Verbrauch des Trinkwassers einzuschränken, freut sich der Verband, wenn Gartenbesitzer Regenwasser speichern und für die Bewässerung einsetzen. „Das ist der richtige Weg“, bekräftigt Schröder.

Stepenitz überzeugt durch ihre Qualität

Auch der BUND Brandenburg macht aus Anlass des Weltwassertages am 22. März auf die Situation aufmerksam und mahnt einen schonenderen Umgang mit Grundwasser, Wasserläufen und Seen an. Entsprechende Maßnahmen seien seit Inkrafttreten der europäischen Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 Pflicht.

Als positives Beispiel dient die Stepenitz, die noch immer als „sauberster Fluss Brandenburgs“ gelten darf und Heimat für Lachse und Meerforelle ist. Frank Schröder spricht von einem „Vorzeigegewässer“, in dem die Qualität deutlich zugenommen hat.

Info: In Zeiten von Corona gibt es eine hörenswerte Alternative, um sich auch zuhause mit dem Thema zu beschäftigen. Auf der Internetseite www.enni-elbe.de geht ein Wassertropfen auf Reisen.

Von Stephanie Fedders