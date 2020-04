Schulmusical wegen Corona auf Youtube zu sehen

Perleberg

Das Schulmusical „ Becky Sharp“ vom Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium sollte eigentlich schon vor einem Monat seine letzte Aufführung erleben. Doch das Coronavirus machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstaltung am 21. März im Kulturhaus Pritzwalk musste kurzfristig ausfallen. Am kommenden Samstag öffnet sich der Vorhang dann doch noch einmal zum letzten Mal – auf dem digitalen Weg.

Das Ensemble des Schulmusicals folgt damit dem Vorbild der großen deutschen Bühnen, die ihre Aufführungen, aufgrund der aktuellen Lage, im Netz stattfinden lassen. Die Solisten, der Chor und das Orchester werden ab 16 Uhr die Geschichte von Becky Sharp eindrucksvoll und vor allem einmalig auf Youtube erzählen. Für sie ist es, wenn auch nicht live gespielt, eine kleine Wiedergutmachung der großen Enttäuschung.

Premiere mit großen Erfolg

Ausgestrahlt wird eine Aufzeichnung der Premiere aus dem September im letzten Jahr. Die Aufzeichnung vor mehr als 500 Zuschauern war damals gleichzeitig die Eröffnung des Perleberger Stadtfestes „Feuer und Flamme“ und hatte großen Erfolg mit viel positiver Resonanz. Mehr als eineinhalb Jahre dauerten die Vorbereitungen inklusive Proben bis hin zum fertigen Stück. Dem gingen etliche Wochen intensiven Proben voraus.

Die Mitwirkenden in nahezu allen Bereichen sind Laien – Schüler des Gymnasiums und der Kreismusikschule. Für die fachlichen Parts standen den Jugendlichen erfahrene Experten zur Seite. Sie halfen bei der professionellen Umsetzung. Zu der Vorführung gehören neben den gesanglichen Teilen auch ein spannendes Fechtduell, aufregende Tänze und packende Darbietungen.

Gier, Neid, Eifersucht und Eitelkeit

Das Musical „ Becky Sharp – Aufstieg einer Mörderin“ – basiert auf den Roman „ Vanity Fair“, zu Deutsch „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ von William Makepeace Thackeray aus dem Jahr 1849. Die Handlung spielt in London im Jahr 1810. Becky Sharp hat alles, was man sich wünschen kann: Sie ist jung, schön und klug. Leider fehlen ihr jedoch gesellschaftliche Beziehungen und der notwendige Adelstitel.

Ausgestattet mit nichts als Talent versucht Becky Sharp, in der Londoner High Society Karriere zu machen. Nachdem ihr mehrere Versuche, mithilfe einer vorteilhaften Heirat aufzusteigen, misslungen sind, beschließt sie, auf der Jagd nach Erfolg andere Wege einzuschlagen. Und je skrupelloser sie wird, desto erfolgreicher wird sie. Gier, Neid, Eifersucht und Eitelkeit sind die entscheidenden Triebfedern in diesem bösartigen Gesellschaftsgemälde aus dem 19. Jahrhundert und machen so das anstehende Schulmusical aspektreich, aber auch anspruchsvoll.

Wer nach der Vorführung im Internet überzeugt ist und sich die Veranstaltung nocheinmal anschauen möchte, hat die Möglichkeit im Sekretariat des Gottfried-Arnold-Gymnasiums in Perleberg ( Puschkinstraße 13) eine DVD mit der Aufzeichnung für 10 Euro zu erwerben.

Von Marcus J. Pfeiffer