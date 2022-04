Handwerker in der Prignitz klagen über zu viel Bürokratie

Düpow

Sie waren mit guten Absichten gekommen, die beiden Vertreter der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB). Jörg Duchrau und Lennart Mumm wollten auf der Vollversammlung der Kreishandwerkerschaft Prignitz in Düpow eigentlich für ein Förderprogramm der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) werben. Doch am Ende des Austausches überwog die Erkenntnis, dass es alleine mit in Aussicht gestellten finanziellen Zuschüssen nicht getan ist.

Prignitz: Versammlung der Kreishandwerkerschaft

Jörg Duchrau, Leiter des Regionalcenters der WFBB in Neuruppin, gab den Wegbereiter für die Diskussion. Er wollte den anwesenden Mitgliedern eigentlich das Programm „Brandenburgischer Innovationsgutschein (BIG) digital“ ans Herz legen, musste aber nach wenigen Sätzen einräumen, dass die dafür derzeit geltende Richtlinie schon wieder ausläuft.

Dennoch bot Duchrau an, „Licht in den Förderdschungel zu bringen“. Ein Angebot, das die Unternehmer veranlasste, ihre Erfahrungen dazu zum Besten zu geben. Den Anfang machte Kreishandwerksmeister Heiko Wegner, der von einem enormen Aufwand sprach, um an Fördermittel heran zu kommen. „Das Problem ist die extreme Bürokratie“, sagte der Tischlermeister aus Karstädt.

Prignitz: Handwerker beklagen zu viel Bürokratie

Ulf Grünberg gab einen Einblick in die Praxis und schilderte seine Erfahrungen mit dem beworbenen Programm. „Der Aufwand ist nicht ohne. Ich habe dafür eine Mitarbeiterin abgestellt und ins Home Office geschickt“, berichtete der Bäcker- und Konditormeister aus Lenzen. Sein Fazit: „Die Unternehmen brauchen Hilfe, um die Richtlinien zu verstehen.“ Jörg Duchrau zeigte sich zwar offen für einen Informationsabend zu diesem Aspekt, musste aber einräumen, „bei der Gestaltung der Richtlinie außen vor“ zu sein.

Von den Erfahrungen mit Förderprogrammen wussten auch weitere Mitglieder zu berichten. „Man muss schon wissen, wo es lang geht“, sagte Gerd Altenburg, Geschäftsführer der Meyenburger Elektrobau. Er regte an, über Erleichterungen nachzudenken. Derzeit sei zu befürchten, dass sich Interessierte so lange durch Formulare klicken, bis sie sagen, lass mich in Ruhe, gab Heiko Wegner zu bedenken.

Ulf Grünberg hat sich erfolgreich durch den „Förderdschungel“ gekämpft und alle Hürden bis zur Bewilligung der Unterstützung aus dem Programm „BIG digital“ genommen. Einen Beigeschmack hatte die Sache dann aber doch: Das Geld sei erst mit drei Monaten Verspätung überwiesen worden.

Von Stephanie Fedders