Hauptsache Prignitz: Whitelion Agency erobert Düpow

Düpow

Und nun also Düpow. Dorfstraße 80. Hinter der silbernen Fassade des großen Gebäudes am Ortsausgang in Richtung Perleberg hat sich viel getan. Es sind neue Mieter eingezogen und haben hier seit wenigen Wochen ihr Hauptquartier aufgeschlagen.

Neu in Düpow: Die Whitelion Agency

Dabei handelt es sich um die Whitelion Agency – eine junge Firma, die übersetzt als Agentur der weißen Löwen bezeichnet werden könnte. Größere Räume mussten her und so erfolgte der Umzug von Wittenberge nach Düpow.

Teamplayer: Die Whitelion Agency aus Düpow. Quelle: privat

Auf zwei Etagen hat sich das Unternehmen eingerichtet. Schwarze Möbel vor weißen Wänden dominieren das Foyer. Mittendrin, auf Bildern, Türschildern und nicht zu übersehen auf der gläsernen Fassade des Eingangsbereiches, prangt das Logo – ein stilisierter Löwenkopf, weiß auf blau.

Der weiße Löwe als Zeichen der Stärke und Einzigartigkeit – so erobern die jungen Männer gemeinsam mit ihrem ebenso jungen Team die Welt der Online-Shops. Als Spezialdienstleister für digitale Werbung sind sie deutschlandweit, in Österreich und der Schweiz aktiv. Und bleiben doch ihrer Heimat treu.

Die Whitelion Agency kann in der Prignitz gut leben und arbeiten

Die Prignitz als Arbeitsplatz steht für die beiden Firmengründer Till Rüdiger-Gottschalk und Tom Holzhauer ganz oben auf der Prioritätenliste. Und das sollte auch so bleiben, als der Expansion am ersten Standort in Wittenberge Grenzen gesetzt wurden.

Mittlerweile arbeiten 20 Frauen und Männer im Team der weißen Löwen und finden in der Immobilie in Düpow genügend Platz auf rund 2200 Quadratmetern. In nur wenigen Jahren hat die Agentur Dimensionen erreicht, die es fast vergessen machen, dass alles 2017 auf dem Dachboden bei Tom Holzhauer zuhause anfing.

Aus der Idee wurde ein Konzept, auf das Internet-Firmen zurückgreifen, die professionelle Hilfe für die richtige Vertriebs- und Marketingstrategie brauchen. „Darunter sind auch Kunden, die in der Höhle der Löwen waren“, verrät Tom Holzhauer. Der 20-Jährige wurde vor einem Jahr als „Top-Talent“ ausgezeichnet. Und das ist nicht der einzige Preis, den die weißen Löwen bereits erobert haben (die MAZ berichtete).

Die Whitelion Agency ist auf Wachsturmskurs und will das Team weiter vergrößern

Ein Grund zum Ausruhen ist die Anerkennung nicht. Im Gegenteil: Sie spornt an. „Die weißen Löwen sind immer auf Wachstumskurs“, sagt Tom Holzhauer selbstbewusst, der stolz darauf ist, sich alles selbst beigebracht zu haben.

Die bisherigen Erfahrungen werden dann auch an das Team weitergegeben, das ebenfalls noch größer werden soll. „Wir suchen kontinuierlich Personal, der Bedarf ist da“, erklärt Till Rüdiger-Gottschalk, der mit seinen 26 Jahren zu den Älteren in der Firma zählt.

Mittlerweile liegen auch Bewerbungen von gebürtigen Prignitzern vor, die einen Arbeitsplatz in der Heimat suchen und dafür den Großstädten den Rücken kehren würden. Das klingt für Tom Holzhauer und Till Rüdiger-Gottschalk sehr plausibel. Schließlich könne man in der Prignitz sehr gut leben und arbeiten. Hamburg und Berlin sind gut erreichbar und mit dem Zugang zu schnellem Internet ist der Weg in die weite Welt auch aus Düpow heraus kein Problem.

Wer die Whitelion Agency kennen lernen möchte, kann gerne in Düpow vorbeischauen. Für einen Job können sich auch Quereinsteiger jederzeit bewerben.

Info: www.whitelion-agency.de

Von Stephanie Fedders