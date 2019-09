Perleberg

Kurz vor dem großen Stadtfest, bei dem unter dem Motto „Feuer und Flamme“ die Perlebegrer Feuerwehr im Mittelpunkt steht, hat diese einen großen Einsatz: In der Perleberger Altstadt ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Aus einem alten Haus direkt gegenüber des Kinos an der Wollweberstraße soll Rauch austr...