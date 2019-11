Herausragende Prignitzer Bauprojekte ausgezeichnet

Sükow

Die Preise für den Wettbewerb Baukultur 2019 des Unesco Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe – Brandenburg sind am Freitag im Landhaus Sükow bei Perleberg verliehen worden. „Es ist der erste Wettbewerb, bei dem Perlen der Baukultur gekrönt werden”, sagte Biosphärenreservats-Leiterin Heike Ellner in ihrer Begrüßungsrede. „Die Baukultur ist eng verwurzelt mit der Geschichte der Prignitz”, betonte der Prignitzer Landrat Torsten Uhe.

32 Bewerbungen sind eingegangen. Axel Steffen vom Ministerium für Umwelt, Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft und Frank Segebade vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung überreichten die Auszeichnungen. Beide Ministerien arbeiteten bei diesem Wettbewerb zusammen und bekundeten, auch in Zukunft gemeinsame Projekte zu gestalten.

Axel Steffen überreichte die Auszeichnung an Heike Rosenau-Reishaus. Quelle: Jens Wegner

Die Vorsitzende der Jury, die Professorin Ursula Kirschner präsentierte die Preisträger. Es gab fünf lobende Erwähnungen und sechs Anerkennungen.

Zwei Preise in der Kategorie „Behutsamer Umgang mit dem Bestand” gingen an Heike Rosenau-Reishaus für die Sanierung des ehemaligen Reichspostamts in Bad Wilsnack sowie an die Evangelische Kirchengemeinde Rosenhagen für die Sanierung der Kirche im Dorf.

„Das ehemalige Reichspostamt wurde als Denkmal bewahrt, dem Gebäude eine neue Seele gegeben. Ihm wurde zurückgebracht, was es früher einmal hatte. Material aus Abrisshäusern wurde verwendet, wodurch es sehr nachhaltig gebaut wurde”, begründete Ursula Kirschner die Entscheidung der Jury. „In Rosenhagen wurde die Idee der Kirche neu gedacht. Es wurde ein multifunktionaler Gemeinderaum geschaffen.”

Die Kirche in Rosenhagen. Quelle: Kerstin Beck

Der Preis in der Kategorie „Neubau im Kontext zur Baukultur im Biosphärenreservat und der Umgebung” ging an den Kulturverein Perleberg für den Judenhof Perleberg. „Die Stadt und das Architekturbüro Stefan Kunzemann haben hier gemeinsam gearbeitet und einen Veranstaltungsort wiederbelebt. Die vorhandene Garage wurde weitergebaut und neu interpretiert”, sagte Professorin Ursula Kirschner und lobte die Nachhaltigkeit durch die Wiederverwendung des Materials.

Heike Ellner und Torsten Uhe gratulierten Bärbel Treutler (Mitte). Quelle: Jens Wegner

Der Preis in der Kategorie „Bewahrung und Entwicklung des Ortsbildes” erhielt der Ortsbeirat Groß Breese/Kuhblank für die Pflege der sechsreihigen Baumallee im Straßendorf Groß Breese. Bärbel Treutler nahm den Preis in Empfang.

„Das gemeinschaftliche Engagement im Dorf ist lobenswert. Die Geschichte des Ortes bleibt ablesbar. Es gibt eine geringe Versieglung des Bodens. Kein Haus hat einen gepflasterten Weg”, lobte Kirschner. Das wirke sich positiv auf das Klima aus.

