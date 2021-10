Lust aufs Rodeln? Das geht in der Prignitz auch, wenn es nicht schneit, und zwar auf der Sommerrodelbahn in Groß Woltersdorf. Die bietet sich auch für einen Ausflug in den Herbstferien an. Oder soll es lieber ein Badevergnügen sein oder exotische Tiere? Hier ein paar Ausflugstipps für die Herbstferien in der Prignitz